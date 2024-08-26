В жилых домах — дыры, пострадали люди: беспилотники атаковали Саратовскую область

Пострадали квартиры в районе 30-го этажа Источник: Роман Бусаргин / T.me











Несколько беспилотников атаковали Саратовскую область. В Энгельсе БПЛА попал в крышу дома на улице Пушкина, в Саратове — в ЖК «Волга Скай».

— Средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе, — сообщил глава региона Роман Бусаргин.



На одном из видео с места происшествия слышны крики о помощи. В Саратове пострадали несколько человек.



Последствия удара по Саратову Источник: Shot / T.me

— В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте, — сказал губернатор.



В Энгельсе пробило крышу. Территория возле дома оцеплена полицией. Обломки также упали на парковку. Судя по кадрам, побило десятки автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы.



Обломки дрона лежали прямо на парковке Источник: Shot / T.me

Как сообщил губернатор, жителям пострадавших квартир предоставят жилье. Он обещал, что в ближайшее время оценят ущерб и выплатят людям компенсацию. Подробнее о происшествии можно почитать в онлайн-трансляции.

