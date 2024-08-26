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Происшествия Спецоперация на Украине В жилых домах — дыры, пострадали люди: беспилотники атаковали Саратовскую область

В жилых домах — дыры, пострадали люди: беспилотники атаковали Саратовскую область

Осколками БПЛА засыпало парковку

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64 комментария
Пострадали квартиры в районе 30-го этажа

Несколько беспилотников атаковали Саратовскую область. В Энгельсе БПЛА попал в крышу дома на улице Пушкина, в Саратове — в ЖК «Волга Скай».

— Средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе, — сообщил глава региона Роман Бусаргин.

На одном из видео с места происшествия слышны крики о помощи. В Саратове пострадали несколько человек.

Последствия удара по Саратову

— В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте, — сказал губернатор.

В Энгельсе пробило крышу. Территория возле дома оцеплена полицией. Обломки также упали на парковку. Судя по кадрам, побило десятки автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Обломки дрона лежали прямо на парковке

Как сообщил губернатор, жителям пострадавших квартир предоставят жилье. Он обещал, что в ближайшее время оценят ущерб и выплатят людям компенсацию. Подробнее о происшествии можно почитать в онлайн-трансляции.


В последнее время усилились атаки ВСУ на РФ. В большей степени от ударов пострадали приграничные регионы. В Курской, Брянской и Белгородской области введен режим ЧС. Людей эвакуируют в безопасное место.

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Беспилотник Саратовская область Пострадавшие Разрушение дома Компенсация
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Комментарии
65
Bream
26 августа 2024, 11:55
далековато залетел. прощелкали
Grape Reflection 🍇
26 августа 2024, 11:32
Это всё ещё стабильность или уже нет?
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