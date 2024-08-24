Прилететь на юг не получится: самолеты массово не могут приземлиться в Сочи

В Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Сочи из-за сильного ветра 20 самолетов приземлились на запасных аэродромах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Там уточнили, что пассажиры направились на аэродромы в Минеральные Воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту. Обратные рейсы на самолетах, которые не долетели до Сочи, будут задержаны. Однако все рейсы, которые уже прибыли, совершаются по расписанию, без задержек.

— При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров, — указано в сообщении.

В аэропорту стараются обеспечить комфортные условия для тех, кто может задержаться. Увеличили количество операторов call-центра на линии, установили дополнительные кулеры с водой и усилили уборку санитарных зон.

— Просим вас с уважением относиться к окружающим, в связи с большой плотностью ожидающих вылета пассажиров, не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям, — добавили в пресс-службе.