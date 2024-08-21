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Происшествия «На нее это непохоже». Отправилась на туристическую тропу и теперь не выходит на связь: история пропавшей в Турции российской учительницы

«На нее это непохоже». Отправилась на туристическую тропу и теперь не выходит на связь: история пропавшей в Турции российской учительницы

Собрали всё, что известно о 48-летней Наталье Сомовой и ее поисках

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Стали известны новые подробности поисков пропавшей в Турции россиянки

В Турции пропала уехавшая отдыхать россиянка — заместитель директора столичной школы-интерната для слепых детей Наталья Сомова. О пропаже 48-летней жительницы столицы MSK1.RU сообщили близкие женщины.

— Она поехала в Мармарис (город в Турции. — Прим. ред.) одна — отдыхать в отель Marmaris Park Hotel. Вчера она должна была вылететь из Турции домой, но с пятницы не выходила на связь, — рассказала MSK1.RU Ольга, племянница Натальи.

Рассказываем всё, что известно о пропавшей и ходе поисковых работ.

«В ближайшие дни должна выйти из отпуска»

Наталья, жительница Москвы родом из Самары, работает в столичном школе-интернате № 1 для слепых детей. Это единственное столичное учреждение, в котором обучаются, воспитываются и реабилитируются дети-инвалиды по зрению. Школа-интернат существует еще с девятнадцатого века, а сейчас стала пионером внедрения компьютерной техники для незрячих пользователей и программистов.

До работы в этой школе женщина была директором в реабилитационном центре ГАУСО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» в Королёве. Судя по данным местных порталов, Наталья пробыла директором центра 6 лет.

Наталья (первая слева) на мероприятии в Центре реабилитации, которым она руководила; фото 2022 года

Наталья — добрый и отзывчивый человек, желающий всем помочь. Такую характеристику корреспонденту MSK1.RU дали все ее знакомые, с которыми удалось связаться.

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Судя по фотографиям в социальных сетях, Наталья любит путешествовать — на ее личной страничке полно снимков из самых разных уголков планеты. Известно, что в августе этого года она взяла отпуск и оформила путевку в Турцию через турагентство Anex.

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Начальник Натальи, директор школы-интерната № 1, сообщил MSK1.RU, что сейчас Наталья всё еще находится в отпуске.

— В ближайшие дни она должна выйти из отпуска, — сказал директор школы Иван Вишнивецкий без уточнений, когда именно Наталья должна вернуться на работу.

Ушла на туристическую тропу одна

Как сообщают турецкие СМИ, Наталья прибыла в Мармарис на отдых 11 августа. Не по плану всё пошло ближе к концу отпуска. В пятницу вечером, 16 августа, россиянка прислала семье фотографии с экскурсии на корабле и после этого не писала. В выходные близкие начали беспокоиться и стали активно пытаться выйти с ней на связь.

— Мы начали писать в отель. Отель, получается, утром в понедельник (после просьбы близких проверить. — Прим. ред.) обнаружил, что ее нет в номере. Представитель турагентства, через которое она поехала, начал тоже поднимать тревогу, — объяснила MSK1.RU Ольга, племянница пропавшей Натальи. — Они вызвали полицию и стали выяснять, вернулась ли она с той морской экскурсии.

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В итоге вместе с полицией удалось выяснить, что с экскурсии Сомова вернулась. Более того — в субботу около 7 утра она, одетая в спортивные брюки и кофту, вышла из отеля с небольшим рюкзаком.

На кадрах с камер видеонаблюдения Наталья Сомова готовится выйти из отеля

По всей видимости, согласно планам, которыми она делилась со знакомыми и друзьями, она направилась на туристический маршрут — Карийскую пешеходную тропу в районе Ичмелер, — чтобы перейти через перевал и на водном трамвайчике вернуться в отель.

Юлия, знакомая пропавшей россиянки, отметила в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что путешествовать в одиночку было не в характере Натальи.

— Она душевная, она компанейская, активная. На нее это совсем не похоже (путешествовать или гулять одной. — Прим. ред.), — высказала свои предположения знакомая Натальи. — Активная девушка, она всё время в компании, всё время с кем-то. На нее это непохоже.

Синим отмечен отель, зеленым — начало тропы; между пунктами расстояние — около 3 с половиной километров

В понедельник, 19 августа, Наталья должна была сесть на самолет домой, в Москву. Однако на связь она так и не вышла.

— Со вчерашнего утра мы ее активно ищем, подключили полицию, жандармерию, все там в курсе, — рассказала племянница Натальи Сомовой.

Как пишут турецкие СМИ, после подключения Департамента полиции Мармариса все записи с камер видеонаблюдения просканировали. Но отследить россиянку, ушедшую гулять на природу, не удалось: последнее ее появление зафиксировали камеры отеля, откуда она вышла на туристическую тропу в субботу утром.

Эти кадры появляются только в турецких СМИ. На них видно, как почти в семь утра женщина поправляет рюкзак и отправляется вперед.

Последняя запись с камер, где видно Наталью Сомову

— В понедельник уже вечером, ближе к ночи, [полиция] нашла два российских чека, которые были сделаны еще на вылете из Москвы. То есть, какой-то след нашли, — рассказала племянница женщины.

Турецкие СМИ, к слову, пишут, что найденный поисковой группой чек — квитанция об оплате еды в местном ресторане, и это якобы главная зацепка жандармерии. Однако племянница Натальи рассказала MSK1.RU, что это ошибка, и чек всё же российский. В любом случае, после обнаружения следов Натальи полиция стала усиленно искать в этом направлении. Всего тропа составляет 11 километров на юг в сторону курорта Турунч.

— Сейчас планируется собак туда запускать, но прошло много времени, непонятно, смогут ли собаки найти след. И дроны очень нужны для поиска. Дронов не хватает, и это официальный запрос [местных] властей: они ищут дроны для поиска, — добавила в разговоре с MSK1.RU племянница пропавшей.

Дроны для поиска племянница Натальи искала с помощью местных. К счастью, необходимое количество дронов нашлось уже вчера днем.

Последние новости

Сегодня Наталье исполняется 48 лет. Она всё еще не выходит на связь с близкими. Пошли 5-е сутки после ее пропажи. Сегодня семья Натальи должна прилететь в Турцию, чтобы присоединиться к поискам.

Туроператор Anex в курсе пропажи туристки и оказывает всё необходимое содействие следствию.

— По нашим сведениям, в поисках задействованы представители отеля, Консульства РФ, МЧС России, местные волонтеры и родственники. Продолжаем отслеживать вопрос и готовы дополнительно оказать необходимую поддержку, — ответили MSK1.RU в пресс-службе Anex.

По сообщениям турецких СМИ, сейчас Наталью ищут Бюро общественного порядка Департамента полиции Мармариса, частная поисково-спасательная группа AKUT, жандармерия, полиция и две поисково-спасательные группы — муниципалитетов Муглы (провинция в Турции. — Прим. ред.) и Мармариса.

Поиски, проведенные 20 августа жандармерией и местным МЧС — AFAD, не привели к результату. На данный момент информации о местонахождении россиянки нет. К спасательной операции были привлечены еще 2 служебные собаки, а потом и тепловизоры. Поиски продолжаются.

Ранее мы рассказывали чудесную историю спасения фитнес-тренера из Москвы: он выжил после падения в ущелье на Бали. Мужчину искали 18 часов.

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Пропал человек Пропажа человека Турция Турагенство Пропала москвичка Пропал турист Несчастный случай Отдых в Турции
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Комментарии
7
урлулуу
21 августа 2024, 16:02
У нас на алтае то можно пропасть как нефиг петь,че уж про Турцию говорить,где опасностей в сто раз больше.
Жаба Васильевна
21 августа 2024, 16:01
"Ушла на туристическую тропу одна" - ключевое слово "одна", да ещё в чужой стране. Страх потерян напрочь...
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