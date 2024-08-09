«Проезд сильно ограничен»: в центре Новосибирска собралась пробка — очевидцы заявили о ДТП

Ночью 9 августа в центре Новосибирска случилось ДТП. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на дороге столкнулись самогруз и седан Kia Rio.
Авария произошла на пересечении Красного проспекта и Октябрьской. Место ДТП сфотографировал очевидец.
— Проезд сильно ограничен, но все помаленьку двигается, — сказано в сообщении.
По информации 2ГИС, пробка образовалась на Красном проспекте от бизнес-центра «Панорама» до перекрестка с улицей Коммунистической. В сервисе отсутствуют данные о ДТП.
Утром 8 августа на Бердском шоссе случилось ДТП. В районе происшествия собралась пробка протяжённостью около трёх километров