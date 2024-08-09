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Происшествия «Проезд сильно ограничен»: в центре Новосибирска собралась пробка — очевидцы заявили о ДТП

«Проезд сильно ограничен»: в центре Новосибирска собралась пробка — очевидцы заявили о ДТП

Авария произошла на перекрестке с Красным проспектом

1 066
3 комментария
По словам очевидца, на дороге столкнулись самогруз и седан

Ночью 9 августа в центре Новосибирска случилось ДТП. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на дороге столкнулись самогруз и седан Kia Rio.

Авария произошла на пересечении Красного проспекта и Октябрьской. Место ДТП сфотографировал очевидец.

— Проезд сильно ограничен, но все помаленьку двигается, — сказано в сообщении.

По информации 2ГИС, пробка образовалась на Красном проспекте от бизнес-центра «Панорама» до перекрестка с улицей Коммунистической. В сервисе отсутствуют данные о ДТП.

Информация о ДТП на сайте 2ГИС отсутствует

Утром 8 августа на Бердском шоссе случилось ДТП. В районе происшествия собралась пробка протяжённостью около трёх километров

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ДТП Пробка Авария Красный проспект
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Комментарии
3
VCN
9 августа 2024, 01:21
Очевидцы заявили... вот прям заявление написали? Или всё таки просто сообщили?
Гость
9 августа 2024, 02:09
Нет там никого в центре все спят давно
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