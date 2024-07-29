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Происшествия Крушение поезда Казань-Адлер «Переезды должны наглухо закрываться»: эксперты назвали причины крушения поезда с 800 пассажирами

«Переезды должны наглухо закрываться»: эксперты назвали причины крушения поезда с 800 пассажирами

В Волгоградской области КАМАЗ выехал на переезд и спровоцировал столкновение

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11 комментариев
На момент аварии в поезде находились 803 человека, на данный момент известно о 15 госпитализированных (среди них три ребенка) и 140 человек с ссадинами и ушибами: пассажиров доставит в Адлер резервный поезд

В Котельниковском районе Волгоградской области сошел с рельсов поезд Казань — Адлер: перевернулись девять вагонов, на данный момент известно, что пострадать могло до ста человек. Наши волгоградские коллеги из V1.RU ведут прямую трансляцию с новостями о ЧП. Транспортные обозреватели рассказали MSK1.RU, как такое могло произойти.

Главный редактор «Электронного журнала "Транспортная инфраструктура"» Кирилл Клепиков объяснил MSK1.RU, что поступок водителя КАМАЗа в любом случае нельзя назвать адекватным.

— Если он выехал на переезд без шлагбаумов, то он как дурак понесся, чтобы быстрее проскочить. Тут нужно думать головой, прежде чем осуществлять такие действия. Это грубое нарушение ПДД, которое подвергает опасности жизни людей. А если выяснится, что был шлагбаум, то он, получается, принципиально выехал, — рассказывает MSK1.RU транспортный обозреватель.

Нормальные люди в нормальном состоянии не выезжают на переезды, тем более что там предупреждают о приближении поезда.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков также считает произошедшее грубейшим нарушением водителя грузовика.

— И как я понимаю, водитель КАМАЗа совершил, подчеркиваю, жесткую халатность и допустил столкновение с поездом. Меня больше напугало то, что после этого столкновения поезд сошел с рельсов, потому что я еще не помню, чтобы поезда сходили рельс просто из-за столкновения с грузовиком, — поясняет MSK1.RU эксперт.

ЧП произошло на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области

Обозреватели по-разному оценивают степень развития железнодорожной инфраструктуры.

— У нас нет масштабной программы по замене оборудования переездов. Они должны наглухо закрываться, быть современными блокпостами. Должно быть так, что даже если шлагбаум закрылся, его невозможно было бы снести: нужно вокруг переезда ставить ограждения, чтобы ни у кого мысли не возникло выехать на железнодорожные пути. А у нас часто на переездах коммунистических времен оборудование, которое кое-как функционирует, — высказывает мнение в беседе с MSK1.RU главред «Электронного журнала "Транспортная инфраструктура"» Кирилл Клепиков.

По информации наших коллег из V1.RU, авария произошла на нерегулируемом переезде

Владислав Булгаков, в свою очередь, признает наличие сложностей с железнодорожными переездами, однако не видит возможности и необходимости их реконструкции.

— В стране много нерегулируемых переездов, которые оборудованы только звуковыми сигналами, а есть еще переезды и без них даже: просто стоит знак, и ты осматриваешься, есть ли этот переезд. Это, конечно, не на магистральных направлениях, но тем не менее факт остается фактом. Много где это норма, и более того, в нынешней ситуации навряд ли возможно оперативно оборудовать все переезды шлагбаумами, да и, честно сказать, далеко не везде это всё нужно, — считает аналитик.

При этом крушение поезда не так сильно скажется на перевозках на данном направлении.

— В целом с южными поездами сложновато в плане организации движения, но все-таки это произошло не на главном южном ходу, который фактически идет параллельно М-4 «Дон», а в Волгоградской области. Навряд ли поезда смогут пустить в обход, но я думаю, какие-то альтернативные маршруты есть. Полагаю, в РЖД проблему решат достаточно быстро, если уже не решили. Движение запустят достаточно быстро после оперативных работ и следственных действий, — рассказывает MSK1.RU Владислав Булгаков.

В РЖД уже объявили, что пассажиров поезда № 491 Казань — Адлер доставит до места назначения резервный состав. Для этого эвакуированных сначала привезут на вокзал станции Котельниково, а затем на автобусах — до станции Гремячая, где и будет подан поезд. Другие поезда дальнего следования следуют по измененному маршруту.

Все, что известно о ЧП, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции. Подробнее — по ссылке.

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Комментарии
12
Татьяна 53
29 июля 2024, 22:03
Катастрофы, природные катаклизмы, уж слишком часто стали случаться.
23354234523
29 июля 2024, 21:51
склолько ездил по европе, ни разу не было переездов со щитками как у нас. при этом и поезда там 200-300 км/час летят и аварий практически нету. парадокс прям
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