«Такими шариками там всё изрешетило». Что происходит на месте атаки БПЛА в Краснодаре

Пострадавший от взрыва фасад рынка Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В ночь на 21 июня произошла одна из самых массированных атак беспилотников на Краснодарский край с начала спецоперации. По официальным данным, были сбиты более 40 БПЛА. Взрывы слышали в Адыгее, Темрюкском, Ейском и Северском районах примерно с 01:00 до 04:00. В Краснодаре в результате атаки оказались повреждены автовокзал Южный на выезде из города и стоящая рядом котельная. Основной удар пришелся как раз на кирпичное здание этой котельной.



Официальное заявление Минобороны по поводу атаки БПЛА: этой ночью средствами ПВО сбили 43 беспилотника над Кубанью, еще 70 перехватили в Крыму и у Черного моря.

Помимо этого повреждения получили торговые ряды рынка, который находится около входа в вокзал, и диспетчерский пункт КТТУ, где останавливаются троллейбусы. Там посекло окна. Наши коллеги из 93.RU рассказывают, что известно о повреждениях и пострадавших.

Котельная, над которой произошли взрывы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











«Вокзал работает, там же написано»

Около 9 утра 21 июня после атаки БПЛА на территории автовокзала Южного, с которого выезжают пригородные автобусы и дальнего следования — в сторону Крыма и Новороссийска, практически не было людей. На парковке стояли два пустых автобуса, один из которых, судя по табличке на борту, курсирует между Краснодаром и Ялтой.



Внутри вокзала — три пожилые женщины, одна из которых буднично разговаривает по телефону со знакомой. Она рассказывает, что купила билеты и мельком сообщила собеседнице про взрывы, которые произошли на автовокзале буквально за несколько часов до этого.



На вопрос, работает ли вокзал, немолодой мужчина в клетчатой рубашке нервно отвечает: «Работает, там же написано». Случившееся ночью никак не повиляло на выход автобусов в рейсы.



Вокруг вокзала коммунальщики в оранжевых робах подметают проезжую часть на небольшом пятачке на пересечении улиц Индустриальной и Береговой. К журналисту подошел немолодой мужчина, перекатывающий два блестящих металлических шарика в руке.

Металлические шарики, которыми начинены БПЛА Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Вот, смотри, там вся дорога была усеяна такими. Это где автобус стоял. Эти два шарика пришлось выковыривать из асфальта, — сказал собеседник и отошел в сторону, продолжая перекатывать в руке два металлических шарика, похожих на те, что обычно находятся внутри подшипника.



«Здесь была тишина»

Около входа на территорию вокзала стоит небольшой рынок с торговыми рядами по обе стороны от входа. С наружной стороны виднеется два разбитых окна, из которых ветер периодически выдувал светло-коричневого цвета занавески.

Небольшой рынок рядом с вокзалом тоже задело Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Собственник торговой точки рассказал журналисту 93.RU, что внутри здания особо повреждений нет. Разбиты лишь стекла.



— Да, два пакета разрушены. Хорошо, что внутри пожара не было. Восстанавливать, вероятно, придется своими руками, а что еще остается, — говорят торговцы.



На фоне коммунальщики в оранжевых робах уже практически закончили подметать проезжую часть от битого стекла. После них по дороге проехал муниципальный автомобиль с щетками, который закончил уборку улицы.

Дворники, которые убирались на месте ЧП Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Здесь, где стоял автобус, — показывает один из очевидцев на пустое место на дороге, — основной удар был. Вот, посмотрите, здесь асфальт весь изрешетило. Осколки летели со стороны котельной (она стоит впритык к зданию автовокзала на улице Береговой). Забор котельной посмотрите, там всё в мелких дырах. Если бы водитель остался в машине, его бы убило. Со стороны водительского — там полный фарш. У автобуса целым осталось разве что заднее стекло, — сказал один из очевидцев.

Последствия взрыва БПЛА Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Автобус, который изрешетило металлическими шариками Источник: ЧП Краснодара и края / T.me











Тем временем к вокзалу уже потихоньку начали приходить люди. Одна молодая пара рассказала журналисту 93.RU, что купили билет в станицу Северскую (станица тоже подверглась атаке БПЛА этой ночью).



— Проблем с билетами не было. Да и какой-то шумихи утром здесь тоже не было. Единственное могу сказать, что доехать сюда утром можно было вообще без пробок. Машин просто не было, — рассказал молодой человек.



«Взрывы были в воздухе»

Вокруг котельной, на территории которой произошли взрывы, около 9 утра было всё еще людно. Там работали сотрудники газовой и аварийной служб. Как рассказали порталу 93.RU местные, взрывов было минимум три. Все — в воздухе над землей.

На территории котельной повреждение получила еще и машина Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Местами видны повреждения маленькими металлическими шариками Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Машина с пермскими номерами принадлежит погибшему сотруднику котельной Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











— Сначала прозвучал один взрыв. После него загорелись ветки на соседнем участке (он находится за забором от котельной, там стоит ангар и заброшенная кирпичная постройка. Оба этих здания разделяет пустырь. — Прим. ред.). Туда приехали пожарные, еще кто-то. Начали тушить ветки, которые горели после первого взрыва. В этот момент произошло еще два. Взрывы были в воздухе. Слышал, что кто-то пострадал. Больше ничего не знаю, — рассказал один из местных жителей.



Место пожара, который начался после первого взрыва Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Официальной информации о количестве взрывов пока нет. Но, по данным МЧС, в результате пострадали два сотрудника службы. Они находятся на амбулаторном лечении.



Рядом с местом пожара, говорят очевидцы, лежали большие обломки БПЛА. Их увезли на экспертизу. К тому моменту на земле валялись лишь мелкие обломки фанеры (вероятно, БПЛА был композитным), обшитые светло-серым материалом.

Кусок обшивки беспилотника Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Ранее портал 93.RU показывал, как выглядело место падения БПЛА сразу же после случившегося. На месте практически никого из людей не было, кроме сотрудников полиции. На въезде на территорию вокзала перекрыли дорогу. Там работали силовики.

Первые минуты после атаки БПЛА Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Напомним, что в результате атаки беспилотника на Краснодар погиб сотрудник котельной — это оператор Алексей Ужегов. Ему было 66 лет. Известно, что погибший воевал в Афганистане, также он помогал людям в зоне специальной военной операции.

