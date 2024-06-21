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Происшествия Вертолет разбился на Амуре. Погибли четыре человека

Вертолет разбился на Амуре. Погибли четыре человека

Причины ЧП устанавливаются

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Вертолет потерпел крушение в тайге

Вертолет «Робинсон 66» разбился в Амурской области. По предварительным данным, погибли четверо, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источников телеграм-канала, «Робинсон 66» вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались больше суток. 21 июня вертолет нашли в глухой тайге. При крушении погиб пилот судна и 3 пассажира. Причины катастрофы устанавливаются.

Как сообщает восточное межрегиональное управление на транспорте СК, утром 20 июня Robinson R66 под управлением пилота и с находящимися на борту тремя пассажирами вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки около реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Однако к назначенному месту не прибыл. Позже аварийный радиомаяк зафиксировал крайнюю точку, где засветился вертолет. Его обломки нашли в тайге.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Похожее происшествие случилось в июне 2024 года в Свердловской области. Как сообщает портал E1.RU, вечером 12 июня около базы отдыха под Первоуральском совершил жесткую посадку вертолет Robinson R44. Пострадали предприниматель Игорь Чистовский, который управлял вертолетом, и его пассажирка Эльнара. Друзья рассказывали, что жизни пилота ничего не угрожает, у него переломы, но он в сознании.

Обновлено в 10:08 мск. На борту самолета летели сотрудники «Зейского лесоперерабатывающего комплекса», чтобы починить бульдозер. Погода в момент крушения была идеальная — +15, ясно и почти без ветра, основные версии случившейся трагедии — техническая неисправность и ошибка пилота.

Погибли: Виталий Калашников, 1989 г.р. — пилот, Намзу Нарзиев, 1970 г.р. Сардар Бозоров, 1997 г.р. Рамзиддин Хамраев, 1988 г.р., сообщает телеграм-канал 112.

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Крушение вертолета Вертолет Робинсон Амурская область Авиакатастрофа
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