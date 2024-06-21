Краснодарский край попал под массовую атаку беспилотников. Поврежден автовокзал, ранены люди

Небо в зареве после взрыва Источник: Типичный Краснодар / T.me











В ночь на 21 июня несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников.



По информации наших коллег из 93.RU, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Погибших нет, постояльцев эвакуировали.



— По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека, — позднее сообщил краснодарский оперштаб.

В Краснодаре зафиксированы повреждения котельной и автовокзала «Южный». Журналист 93.RU побывал возле вокзала: въезд туда сейчас закрыт, территорию оцепили, пройти внутрь пока невозможно. На месте работают спецслужбы, вокруг много людей в форме.

У автобуса выбило стёкла Источник: ЧП Краснодара и края / T.me









