Краснодарский край попал под массовую атаку беспилотников. Поврежден автовокзал, ранены люди

В ночь на 21 июня несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников.
По информации наших коллег из 93.RU, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Погибших нет, постояльцев эвакуировали.
— По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека, — позднее сообщил краснодарский оперштаб.
В Краснодаре зафиксированы повреждения котельной и автовокзала «Южный». Журналист 93.RU побывал возле вокзала: въезд туда сейчас закрыт, территорию оцепили, пройти внутрь пока невозможно. На месте работают спецслужбы, вокруг много людей в форме.
Новость была обновлена. Также в опештабе сообщили, что БПЛА упал на территории Ильского НПЗ. Ранены два человека.