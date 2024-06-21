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Происшествия Краснодарский край попал под массовую атаку беспилотников. Поврежден автовокзал, ранены люди

Краснодарский край попал под массовую атаку беспилотников. Поврежден автовокзал, ранены люди

Им оказывают медицинскую помощь

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Небо в зареве после взрыва

В ночь на 21 июня несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

По информации наших коллег из 93.RU, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Погибших нет, постояльцев эвакуировали.

— По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека, — позднее сообщил краснодарский оперштаб.

В Краснодаре зафиксированы повреждения котельной и автовокзала «Южный». Журналист 93.RU побывал возле вокзала: въезд туда сейчас закрыт, территорию оцепили, пройти внутрь пока невозможно. На месте работают спецслужбы, вокруг много людей в форме.

У автобуса выбило стёкла

Новость была обновлена. Также в опештабе сообщили, что БПЛА упал на территории Ильского НПЗ. Ранены два человека.

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Взрыв Беспилотники БПЛА Краснодар
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