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Происшествия Путин ответил на вопрос о мобилизации, Луганск обстреляли ракетами, погибли люди: новости за 7 июня

Путин ответил на вопрос о мобилизации, Луганск обстреляли ракетами, погибли люди: новости за 7 июня

Главные события уходящего дня

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Из-за обстрела в Луганске обрушились жилые дома

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 июня.

Путин — о мобилизации

Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет. Об этом президент сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

— Мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем.

Он отметил, что граждане РФ заключают контракт с ВС РФ.

— В прошлом году, без всякой мобилизации, наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооруженными силами. Их было свыше 300 тысяч человек. В этом году, вот с начала года, в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек, — сказал Путин.

Путин — о зарплатах и пенсиях

Президент сделал еще ряд важных заявлений на ПМЭФ. Например, сказал, что работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий.

— Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, — заявил президент.

Он сообщил, что индексация будет проведена 1 февраля 2025 года, а далее будет повторяться каждый год. Путин поручил подготовить соответствующий законопроект и попросил депутатов рассмотреть его уже в весеннюю сессию Госдумы. В этом году она продлится до 5 августа.

Пенсионные выплаты тех, кто достиг пенсионного возраста, но не оставил работу, не индексируются с 2016 года — плановые индексации проводят только при увольнении.

Помимо этого, Путин анонсировал привязку минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. Он заявил, что в 2025 году МРОТ вырастет на 15%.

— Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей, — заявил президент. — В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом он превысит 22 тысячи рублей в месяц.

В 2024 году МРОТ в России составляет 19 242 рубля. По словам Владимира Путина, к 2030 году он должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

О чем еще говорил Путин во время пленарного заседания, читайте по ссылке.

ВСУ обстреляли Луганск ракетами. Обрушились жилые дома, есть погибшие

В результате массированного удара ВСУ по Луганску оказались повреждены 33 дома и 127 подъездов. Два дома, по данным администрации, разрушены полностью.

— По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек, из них — четверо погибло. 46 человек, в том числе четыре ребенка, находятся в лечебных учреждениях города, — сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

— В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией, — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник

По предварительной информации, по городу было выпущено не менее шести ракет ATACMS; большую часть, как утверждается, сбили силы противовоздушной обороны. В Сеть попали кадры с моментом взрыва.

Атаки на Белгородскую область и Краснодарский край

Помимо Луганска ВСУ атаковали Белгородскую область и Краснодарский край. В Белгородской области дрон-камикадзе ударил по автомобилю, выезжавшему из села Новопетровка. В салоне была семья: супруги и их взрослая дочь. Женщина погибла на месте до прибытия скорой. Ее родители ранены, их доставили в валуйскую больницу.

— У мужчины множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки, — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Над Крымом сбили 11 беспилотников, еще восемь перехватили над Азовским морем, шесть — над Краснодарским краем, еще один — в Ростовской области.

В общей сложности были отражены атаки 28 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев

В столичном регионе погиб заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. Об этом сообщил председатель движения Сергей Зайцев в соцсетях.

— Его убили около дома. Ведется следствие. Не хочется в это верить…Последние два дня он плохо себя чувствовал, а сегодня утром его жена сообщила, что его уже нет. Это пока всё, что можем сообщить, — написал Зайцев.

Подозреваемого в убийстве Еговцева задержали в подмосковной Лобне, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью.

— Установлено, что 7 июня 2024 года в подъезде жилого дома, расположенного в городе Лобне, между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте. В ходе следствия установлено, что конфликт между ними возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего, — передали в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в убийстве подозревается 38-летний тренер по мотокроссу. По предварительной информации, он ждал Еговцева в подъезде.

По словам Сергея Зайцева, мужчина, убивший Антона, преследовал его на протяжении полугода. Причина — неразделенная любовь к жене Еговцева.

— Этот человек стучался в двери к нему, мог позвонить и сказать: «Уезжай из города, бросай жену». Один раз уже нападал, тогда Антон дал отпор, человек этот попал в больницу, — рассказывает Сергей Зайцев.

На данный момент подозреваемый лежит в реанимации с ножевыми ранениями.

— Следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего, — сообщили в СК по Подмосковью.

Организация «Зов народа» занимается, в частности, тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на «голую вечеринку», которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо.

Генерал-майора Попова оставили в СИЗО

Военный суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Следствие попросило перевести его под домашний арест, однако суд решил иначе.

Ивана Попова арестовали 17 мая

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей.

В Забайкалье разбилась машина с вахтовиками. Трое человек погибли

Авария произошла около 07:45. Водитель вахтового автобуса не справился с управлением, съехал с технологической дороги и упал в кювет. По последним данным, в автобусе находились 35 человек. Из них 27 человек доставили в центральную районную больницу, еще троих везут к медикам. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Трое погибли.

Транспорт принадлежит руднику Александровский. Рабочие возвращались в вахтовый поселок с ночной смены. Фотографии и видео с места аварии опубликовали полиция, прокуратура и следователи.

— По предварительным данным, инцидент произошел ввиду неисправности тормозной системы автомобиля. Следователи приступили к проведению следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены судебные медицинские экспертизы. Допрашиваются участники аварии, — передали в региональном СК.

Гендиректору и мастеру КЭТК предъявили обвинения по делу о столкновении трамваев в Кемерове

Следователи предъявили обвинение гендиректору АО «Кемеровская электротранспортная компания» Павлу Мальцеву и мастеру предприятия, задержанным после смертельного ДТП в Рудничном районе города. Предполагается, что их действия привели к гибели пассажира, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчин обвиняют по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие предполагает, что накануне утром они допустили выход неисправного трамвая № 10 в рейс, у которого были проблемы с тормозной системой.

— Трамвай совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичному маршруту по шоссе Логовому областного центра. В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров — один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в релизе.

Правоохранители опрашивают потерпевших, будет дана оценка травмам, которые они получили. Также допрашивают сотрудников транспортной компании, на работе и в квартирах у них проведены обыски. Помимо этого, назначена экспертиза, которая даст оценку техсостоянию трамвая в момент ДТП и выхода на линию. Обвиняемых планируют отправить под стражу на период следствия.

По последним данным, в аварии погиб один человек, более 140 пострадали, в больнице остается 20 пассажиров трамваев. Четверо переведены из реанимации в обычное отделение. Возбуждено три уголовных дела.

ПО ТЕМЕ
Обстрел Обрушился дом ВСУ Авария ДТП
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