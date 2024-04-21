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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Там были убитые люди, кровь». Девушка, выжившая в «Крокусе», пришла на «Битву экстрасенсов»

«Там были убитые люди, кровь». Девушка, выжившая в «Крокусе», пришла на «Битву экстрасенсов»

Анна рассказала, как спаслась от рук террористов

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Женщина смогла выбраться из «Крокуса» живой

Героиней нового выпуска «Битвы экстрасенсов» стала женщина, которая выжила при теракте в подмосковном «Крокусе».

Перед участниками шоу выстроились шесть девушек. Каждая из них столкнулась со страшными событиями, но задачей экстрасенсов было найти ту, что стала жертвой маньяка. В одном ряду с ними оказалась Анна. В момент, когда боевики начали убивать ни в чем не повинных людей, она сидела на балконе и ждала начала концерта.

— Первая мысль была, что проверяют аппаратуру. Сначала точечные выстрелы, а потом скученные очереди. В этот момент я поняла, что началась стрельба. Я увидела, как люди, сидевшие в партере, бегут на сцену, началась паника, — рассказала Анна.

Она спряталась между сиденьями. Когда пришло осознание, что выстрелы раздаются далеко от нее, женщина выбралась из укрытия и побежала к лестнице.

— Я не знала, где запасные выходы, интуитивно бежала в конец помещения, многие люди со мной. Когда собиралась спуститься, казалось, что эти [террористы] прямо сюда поднимаются и сейчас убьют. Я бросилась в другую сторону, там уже были убитые люди, кровь. Хотелось спрятаться, но некуда, — добавила Анна.

По технической лестнице ей удалось спуститься на парковку. Там было темно, но свежий воздух вдохнул сил, и Анна нашла выход на улицу.

— Я бежала по МКАДу, все люди были без одежды. Мы не чувствовали холода. Спасибо Всевышнему, что я жива.

Теракт произошел вечером 22 марта. Четверо нападавших открыли огонь по людям перед выступлением группы «Пикник». В здании вспыхнул пожар, оно сгорело полностью. Известно о 139 погибших. Их семьям, а также пострадавшим положены выплаты.


После теракта ФСБ задержала 11 человек, 8 из которых уже отправлены в СИЗО. На фоне этого в Госдуме начали говорить о возвращении смертной казни. За высшую меру наказания выступили Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев и ряд депутатов. Но криминологи другого мнения: они считают, что казни не приведут ни к чему хорошему.

Кроме того, власти начали массовые проверки ТЦ и общественных площадок. Некоторые сдают билеты на концерты из-за страха.

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Теракт Крокус Стрельба Боевики Шоу Битва экстрасенсов
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