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Происшествия Теракт в Crocus City Hall подробности «Жду вас в барбершопе». Кем был самый молодой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе»

«Жду вас в барбершопе». Кем был самый молодой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе»

Рассказываем, как он жил до того, как пошел хладнокровно расстреливать людей

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Мухаммадсобир работал парикмахером и любил машины

Вчера в Москве в Басманном суде прошло заседание по избранию меры пресечения для обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Всего прошло четыре заседания. Их хронику можно прочитать здесь.

Четвертый обвиняемый не смог зайти в здание суда самостоятельно. Его завезли в «аквариум» на носилках в сопровождении врачей скорой помощи. Его зовут Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов. Он был в больничной пижаме, пристегнутым к носилкам, а от тела отходил мочеприемник, который лежал у него на коленях.

Файзов Мухаммадсобир во время суда

От обвиняемого исходил запах немытого тела, медикаментов и мочи. Во время заседания он почти не издавал звуков, только невнятно на таджикском отвечал переводчику, который переводил ему вопросы судьи.

Мухаммадсобиру 19 лет — он родился 30 апреля 2004 года. Холост, детей нет. У него среднее образование, на момент суда постоянного места работы не имел. Ранее в России судим не был.

MSK1.RU нашли его страничку «ВКонтакте», чтобы понять, чем жил Мухаммадсобир, самый молодой из четырех фигурантов дела, до обвинения в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

Так Мухаммадсобир выглядел полгода назад
А так Мухаммадсобир выглядел вчера на заседании суда о теракте

Никогда не подумаешь, что улыбчивый парень со страницы во «ВКонтакте» способен на жестокое массовое убийство. А ведь именно Мухаммадсобир, по информации некоторых СМИ, был оператором того жестокого видео от первого лица, которое распространилось по Сети. На нем террористы выкрикивали «мы сломаем вас» по-таджикски и «Аллах Акбар».

Кадр из жестокого видео со снятыми на камеру убийствами и перерезанием горла

На своей страничке Мухаммадсобир делился новостями об устройстве на работу в барбершоп в Тейкове (город в Ивановской области, где, согласно материалам суда, он и был прописан. — Прим. ред.), публиковал видео «заездов» по пустым предновогодним улицам города.

В этом барбершопе Мухаммадсобир работал три месяца
Судя по всему, Мухаммадсобиру, как и многим парням его возраста, нравилось, что называется, гонять на тачке

Тот барбершоп, в котором когда-то работал парикмахером Мухаммадсобир, столкнулся с потоком негатива. Его владельцы были вынуждены оправдываться за действия обвиняемого.

— Мы не знали, что у него в голове, — рассказывают владельцы барбершопа в соцсетях. — Человек, который работал у нас в более двух месяцев, уволился и уехал в другой город. Связь с ним мы никак не поддерживали. И о его жизни не знаем ничего.

Это сообщение барбершоп опубликовал 23 марта

Барбершоп временно закрылся — по сообщению владельцев, «из-за последних событий». Когда салон возобновит работу, неизвестно.

Сейчас салон для стрижек закрыт
Мухаммадсобир в том самом барбершопе

Подписок у Мухаммадсобира немного: только барбершоп (причем не тот, в котором он работал в Ивановской области) и паблик с мемами «Леонардо Дайвинчик».

«Хладнокровно убивал за жалкие 500 тысяч?»

Люди в соцсетях задаются вопросом — как молодой человек пошел на такое жестокое преступление, ведь, казалось, еще несколько дней назад он жил, как все — работал, отдыхал и строил планы на будущее.

— У человека была жизнь. И просто в один момент он взял и пошел убивать, безжалостно резать по горлу. Это страшно. Что такого произошло, что он согласился на это? — размышляет читательница MSK1.RU Катя.

— Ладно другие: безработные, разнорабочие. А этот — парикмахер с постоянными клиентами, так гордился, что пришел в новый филиал, поделился во «ВКонтакте» даже. Страшно, потому что неясно, как именно их «запрограммировали» заказчики, и нет уверенности, что любого другого человека так не «запрограммируют».

Некоторые предположили, что дело не в деньгах, а в угрозе жизни и здоровья близким, ведь сложно поверить, как за 500 тысяч можно пойти хладнокровно расстреливать людей.

— А может, его родителей или членов семьи взяли в заложники и под страхом убийства семьи заставили это сделать? — рассуждает Татьяна.

— Я вот тоже уже третий день не могу поверить, что такое зверство мог совершить человек из-за денег. Тоже всё мотивы ищу, — соглашается другая наша читательница.

Многих удивляет поразительно маленькая сумма для такого действия, хотя, безусловно, терроризм и убийство людей нельзя оправдать никакими деньгами.

— Эти жалкие 500 тысяч он заработал бы сам, — высказывается Катя. — Террористам что-то внушили, «промыли мозги», ведь не может же обычный с виду молодой человек пойти убивать других за деньги.

ПО ТЕМЕ
Крокус Крокус Сити Холл Теракт Террорист Подробности Трагедия Москва ЧП Красногорск
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