freedom
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 2/10
usd 88.59
eur 96.38
Тема дняНеизвестные устроили стрельбу в Новосибирске
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

По Крыму ударили ракетами. Движение на Крымском мосту перекрыто, в Севастополе — воздушная тревога

Жителей просят сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО

372

На фото — дымовая завеса, которую образовали вокруг моста после одной из прошлых атак. Это было еще летом

Поделиться

Днем 21 января по Крыму ударили ракетами.

В 13:03 (по Москве) губнернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил о воздушной тревоге. Минобороны отчиталось о том, что сбило над Черным морем две украинские авиационные ракеты.

— Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры, — объяснил Развозжаев.

Вскоре воздушной тревоге дали отбой. Однако средства ПВО сработали снова и сбили над морем еще одну авиаракету. Была объявлена повторная тревога, по Крымскому мосту перекрыли движение. В Севастополе приостановили работу морского и наземного общественного транспорта.

По теме

КрымКрымский мостСевастопольРакетыМинобороныПВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter