Пассажирский самолет с россиянами разбился в Афганистане. Он летел в Москву

По данным 112, из-за встречного ветра у самолета закончилось топливо при входе в зону Таджикистана. Экипаж принял решение лететь на запасной аэродром в Душанбе. В 17:19 пилот доложил об отказе правого двигателя, через минуту отказал и левый двигатель. В 17:35 самолет пропал с радаров.

