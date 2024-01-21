«Хочется увидеть своих детей». Как живет красотка, которой плеснули в лицо серной кислотой и лишили зрения

Рядом с Татьяной теперь живет мама. Она помогает дочери по хозяйству и провожает ее на работу. Надежда Николаевна стала для дочки глазами и правой рукой.

— Даже не знаю, на каком этапе находится дело, уже не спрашиваю и не звоню. Я думаю, всё закрыли, — рассказывает Татьяна. — Я на тот момент просто была такой человек, что со всеми общалась, у меня было много знакомых, то есть я могла быть где-то и грубой с кем-то, — вспоминает она. — Может, кого-то и обидела, я не знаю. Но в принципе я ничего в жизни не делала, чтобы так поступить со мной. Зла я никому никогда не желала и не причиняла.