freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 2/10
usd 88.59
eur 96.38
СрочноНСО в лидерах по смертности младенцев в Сибири
Все новости
Все новости
Истории

«Хочется увидеть своих детей». Как живет красотка, которой плеснули в лицо серной кислотой и лишили зрения

Виновных спустя 14 лет после нападения так и не нашли

1 262

Татьяна мечтает увидеть своих детей

Поделиться

Очень хочется увидеть своих детей. Дочку я видела, когда она родилась, теперь я ее только чувствую, а Егорку никогда не видела, — рассказывает Татьяна Польская. — Только ради этого бы прозреть, чтобы их увидеть.

Красавица Татьяна лишилась зрения в январе 2010 года. Трагедия произошла у многоэтажки в Екатеринбурге, где она снимала квартиру. Девушка возвращалась с работы, и прямо около подъезда кто-то плеснул ей в лицо серной кислотой. Она получила химический ожог обоих глаз. Спустя 14 лет нападавшего в темной куртке с капюшоном так и не нашли. До сих пор не ясно, мужчина это был или женщина. Таня с этим уже смирилась. Она переехала из мегаполиса в маленький город Богданович и начала новую жизнь. Подробности этой трагедии — в материале наших коллег из E1.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Девушке плеснули в лицо кислотой

Видео: Владислав Шитюк / Городские порталы

Рядом с Татьяной теперь живет мама. Она помогает дочери по хозяйству и провожает ее на работу. Надежда Николаевна стала для дочки глазами и правой рукой.

— Даже не знаю, на каком этапе находится дело, уже не спрашиваю и не звоню. Я думаю, всё закрыли, — рассказывает Татьяна. — Я на тот момент просто была такой человек, что со всеми общалась, у меня было много знакомых, то есть я могла быть где-то и грубой с кем-то, — вспоминает она. — Может, кого-то и обидела, я не знаю. Но в принципе я ничего в жизни не делала, чтобы так поступить со мной. Зла я никому никогда не желала и не причиняла.

Такой Таня была до трагедии

Такой Таня была до трагедии

Поделиться

Тогда в полиции Таня рассказывала, что ей поступали угрозы. Какая-то женщина звонила и писала СМС, а за месяц до того, как девушку облили кислотой, кто-то спалил ее машину, но вычислить злоумышленников так и не удалось. Камеры, установленные на доме, не выходили на парковку, а в день покушения по какому-то роковому стечению обстоятельств и вовсе были выключены. Никто из соседей нападавших тоже не видел.

— Полиция проверяла номера, с которых поступали звонки и сообщения, но они были оформлены на каких-то левых людей, мигрантов. Находили их, приезжали по адресу, а они вообще ничего не знают, — вспоминает Таня.

Одним из подозреваемых в деле был мужчина, с которым встречалась Татьяна. Он постоянно ее ревновал и преследовал, и она решила разорвать отношения. Но его причастность к этому преступлению не доказали — как и его бывшей жены, которая тоже могла затаить злобу на молодую красавицу.

— Он после этого приезжал в больницу, клялся, что не имеет к этому отношения. Говорил: «Прости, что я тебя не уберег, позволь мне быть с тобой», — говорит Татьяна. — Может, это и он, я не знаю. Думаю, жизнь всё равно покарает того, кто это сделал.

Татьяна до сих пор не знает, кто лишил ее зрения

Татьяна до сих пор не знает, кто лишил ее зрения

Поделиться

Выяснить, кто облил ее кислотой, Таня пыталась и с помощью экстрасенсов. Она участвовала в шоу на ТНТ, но медиумы разошлись во мнениях. Одни говорили, что в этом замешана подруга, с которой пострадавшая сидела за одной партой, другие — что всё же мужчина.

— Это [сделала] женщина на вид 27 лет, это из-за мужчины, с которым вы встречались в последнее время. Такой любвеобильный дядечка, — рассказал в программе экстрасенс Виталий Гиберт. — Она страдает, просто страдает сейчас, мучается. И вот буквально в течение двух месяцев там всё решится. Будет высший суд (программа снималась спустя два года после нападения на девушку. — Прим. ред.).

Сейчас у Татьяны счастливая семья: муж и двое детей

Сейчас у Татьяны счастливая семья: муж и двое детей

Поделиться

Татьяна перенесла десятки сложных операций, врачам удалось спасти ее лицо и даже вернуть зрение — но лишь на три года, потом она снова ослепла. Медики дают девушке надежду, что она еще сможет видеть. В марте Таня снова ляжет на операционный стол.

— Если сейчас не получится, то шансов уже не будет, — говорит она. — Я уже привыкла, что не вижу. Хорошо ориентируюсь в пространстве, из-за потери зрения у меня обострились другие чувства: обоняние, интуиция. Я очень хорошо чувствую людей. Бывает иногда страх. Изначально я вздрагивала, что кто-то сзади идет или рядышком.

За те три года, что Татьяна видела мир, она успела выйти замуж и родить дочку Еву. Зрение пропало вскоре после родов. Ослепнув, женщина развелась с первым мужем, но через несколько лет встретила новую любовь. Теперь она счастлива в браке со вторым супругом. В семье подрастает еще один малыш — двухлетний Егорка.

— Надо мной девчонки прикалываются, что я слепая, а у меня столько поклонников. Никогда проблем не было в личной жизни, — смеется Таня. — Со вторым мужем мы знали друг друга с юности, с 17 лет. Я, когда переехала в Богданович, позвала его в гости, с подружками познакомить, и у нас так неожиданно проснулась любовь. Мы сами этого не ожидали, судьба нас свела.

Татьяна стала массажистом, она владеет несколькими техниками и постоянно повышает квалификацию

Татьяна стала массажистом, она владеет несколькими техниками и постоянно повышает квалификацию

Поделиться

До трагедии 23-летняя Таня работала бухгалтером, но, ослепнув, нашла себя в другой сфере. Однажды в санатории, где она отдыхала с бабушкой, ей рассказали, что в медицинском колледже обучают массажу незрячих людей. Поступила туда, получила диплом и стала работать по новой специальности. Сначала устроилась в детскую поликлинику, потом практиковала в центре психологии, а месяц назад открыла свой массажный кабинет.

— Мне очень нравится моя работа. Я думаю, что это мое. У меня своя база клиентов, я хорошо чувствую, где у людей есть проблемы и боль, — рассказывает Таня. — Еще когда была маленькой девочкой, ходила к гадалке. Она сказала, что видит меня в белом халате. Я думала: к чему это, ведь я не собиралась становиться врачом. А теперь всё сошлось.

По словам Татьяны, потеряв зрение, она стала лучше чувствовать людей и их проблемы

По словам Татьяны, потеряв зрение, она стала лучше чувствовать людей и их проблемы

Поделиться

Таня говорит, что сейчас у нее почти не осталось страхов. В небольшом городе, где ее практически каждый знает, она чувствует себя в безопасности. Но иногда по-прежнему вздрагивает, когда чувствует, что сзади кто-то идет.

Еще почитайте, как живет уральский солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии. Также мы рассказывали, как сложилась судьба девушки, упавшей со скалы в Оленьих Ручьях. Катя Долматова сорвалась, когда шла по тропинке.

По теме

Облили кислотойЗрениеСлепаяИнвалидНападениеМассажНезрячие людиБогдановичНаказаниеВиновникУголовное дело
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter