В Красноярске на ТЭЦ упал монтажный кран. Рабочий пострадал, но жив

В Красноярске 20 января на ТЭЦ-3 рухнул монтажный кран, один человек пострадал. Сейчас он в стабильном состоянии. ЧП произошло во время ремонта. Информацию корреспонденту NGS24.RU подтвердили в прокуратуре региона, ведомство начало проверку.
Все произошло на стройплощадке второго энергоблока, рассказали в прокуратуре края. Там подрядная организация проводила работы.
В СК региона сообщили, что пострадал один рабочий, крановщика увезли с травмами разной степени тяжести.
— Там работала подрядная организация, это их оборудование, их сотрудники. Мы знаем, что рухнул кран, что есть пострадавший один — сотрудник подрядной организации. Мы знаем, что он живой, это нам ответили врачи, — пояснили в СГК.