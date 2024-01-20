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В Красноярске на ТЭЦ упал монтажный кран. Рабочий пострадал, но жив

Все произошло на стройплощадке

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Монтажный кран рухнул на стройплощадке

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В Красноярске 20 января на ТЭЦ-3 рухнул монтажный кран, один человек пострадал. Сейчас он в стабильном состоянии. ЧП произошло во время ремонта. Информацию корреспонденту NGS24.RU подтвердили в прокуратуре региона, ведомство начало проверку.

Все произошло на стройплощадке второго энергоблока, рассказали в прокуратуре края. Там подрядная организация проводила работы.

Еще фото упавшего крана

Еще фото упавшего крана

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В СК региона сообщили, что пострадал один рабочий, крановщика увезли с травмами разной степени тяжести.

— Там работала подрядная организация, это их оборудование, их сотрудники. Мы знаем, что рухнул кран, что есть пострадавший один — сотрудник подрядной организации. Мы знаем, что он живой, это нам ответили врачи, — пояснили в СГК.

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