freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 5/10
usd 88.13
eur 96.75
Тема дняДо сих пор нет тепла в части левобережья
Все новости
Все новости

Видно даже из самолета: 5 впечатляющих видео пожара на складе Wildberries под Петербургом

Пламя достигает 50 метров в высоту

358

Огонь охватил уже 70 тысяч квадратных метров

Поделиться

Утром 13 января произошел пожар на складе маркетплейса Wildberries под Санкт-Петербургом. Как сообщает МЧС, пострадавших нет. На момент возгорания на складе находилось около тысячи сотрудников, их смогли вовремя эвакуировать. Здание же горит до сих пор — огонь охватил уже 70 тысяч квадратных метров, ранее сообщалось, что пламя достигает 50 метров в высоту. Огонь видно даже из иллюминаторов пролетающих мимо самолетов, а густой дым окутал Пушкинский район Питера так, что жители вынуждены уезжать оттуда вместе с животными. Кадры, которые публикуют очевидцы с места событий, выглядят пугающе: вот самые впечатляющие из них.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Shot / t.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza / t.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС России

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / t.me

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Shot / t.me

ПожарWildberriesВайлдберризВидео
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter