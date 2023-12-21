12-летняя школьница умерла, почти 100 детей — в больнице. Что известно о трагедии в поезде Тюмень — Адлер

Когда заболели дети? В этом материале наши тюменские коллеги из 72.RU собрали всё, что известно.

Что произошло в поезде

Утром 19 декабря группа подростков и сопровождающих из Краснодона села в поезд Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка». Спустя почти 40 часов в поезде умерла 12-летняя девочка. По информации Telegram-канала Ural Mash, школьница в поезде жаловалась на плохое самочувствие. У нее поднялась температура до 39 градусов. Медсестра, которая сопровождала группу, дала ей таблетки, и жар сбили до 37. Однако спустя некоторое время школьница потеряла сознание. В 22:50 по московскому времени девочка скончалась. Бригада скорой помощи по станции Колышей лишь констатировала смерть.