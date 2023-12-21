12-летняя школьница умерла, почти 100 детей — в больнице. Что известно о трагедии в поезде Тюмень — Адлер

В ночь с 20 на 21 декабря в поезде
Когда заболели дети? В этом материале наши тюменские коллеги из 72.RU собрали всё, что известно.
Что произошло в поезде
Утром 19 декабря группа подростков и сопровождающих из Краснодона села в поезд Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка». Спустя почти 40 часов в поезде умерла 12-летняя девочка. По информации Telegram-канала Ural Mash, школьница в поезде жаловалась на плохое самочувствие. У нее поднялась температура до 39 градусов. Медсестра, которая сопровождала группу, дала ей таблетки, и жар сбили до 37. Однако спустя некоторое время школьница потеряла сознание. В 22:50 по московскому времени девочка скончалась. Бригада скорой помощи по станции Колышей лишь констатировала смерть.
— На территории Пензенской области работники скорой помощи зафиксировали смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в информационном центре СК России.
Спустя полчаса, в 23:20, сообщение о ее гибели поступило в экстренные службы. В 12 часов ночи поезд с детьми прибыл на станцию Балашов в Саратовской области. По информации губернатора региона Романа Бусаргина, прямо на вокзале Роспотребнадзор развернул лабораторию. Всю группу из 136 человек сняли с поезда.
По данным Минздрава России, 86 детей отправили в инфекционную больницу в Саратове с признаками ОРВИ: у семи из них зафиксировали температуру. Еще у 38 школьников и 11 сопровождающих не нашли признаков болезни. После анализов сотрудники саратовского Роспотребнадзора заявили, что у 15 детей выявили грипп А.
Сейчас в ситуации разбираются силовики и санврачи. Следователи возбуди уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СК Александр Бастрыкин потребовал докладывать ему о расследовании. О ситуации оперативно рассказывает губернатор Саратовской области. Тюменские власти прокомментировали ситуацию лишь спустя 12 часов. В правительстве Тюменской области от лица руководителя лагеря Елены Шептун заявили, что в учреждении не фиксировали заболевших.
— В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было, — заверила руководитель лагеря.
Сотрудники тюменского Роспотребнадзора проверяют детский лагерь «Олимпийская Ребячка». Известно, что учреждение возглавляет сестра экс-губернатора Тюменской области и полпреда УрФО Владимира Якушева — Лариса Шилова.
Чем заболели дети
По официальным данным Роспотребнадзора, у 15 детей лабораторно подтвердили грипп А. Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с журналистом 72.RU отметил, что это скорее всего гонконгский грипп H3N2, особенно распространенный в последнее время. По его словам, причиной мог стать контакт с уже больным человеком еще во время отдыха в детском лагере.
— Человек может быть заразен уже за два–три часа до того, как у него появятся первые симптомы. Скорее всего это грипп А H3N2, который был распространен в последнее время. Его называют гонконгским гриппом. В 1968 году он вызвал большую пандемию по всему миру. Летальность его не сравнима с той, что была во время гриппа в 2018–2019-х годах. Но было очень много заболевших. В целом летальность на уровне десятой процента. С тех пор этот грипп остался. Эта вспышка не означает начало какой-то пандемии, — заверил вирусолог и сотрудник НИЦ имени Гамалеи.
Что известно о погибшей девочке и остальных детях
В разговоре с журналистами мама погибшей девочки рассказала, что у школьницы в поезде поднялась температура до 39,2. С помощью лекарств ее удалось сбить до 37. Когда девочка попросилась на свежий воздух и ее вывели в тамбур, она потеряла сознание и больше не пришла в себя. Теперь ее мама винит администрацию детского лагеря в халатности.
Все заболевшие дети родом из ЛНР. Часть из них — из Краснодона и Краснодонского района. В социальных сетях администрации сообщается, что 10 декабря 127 школьников отправились на отдых в Тюмень. Эту поездку они выиграли в конкурсе грантов от ассоциации «Мы вместе». Участникам было от 7 до 17 лет. Это дети участников СВО и активисты.
— Предновогодние подарки от региона-шефа Тюменской области снова порадовали юных краснодонцев, — писала мэрия в соцсетях. — Детский оздоровительно-образовательный центр откроет двери для детей участников СВО, детей, которые поднимают имидж города Краснодона и Краснодонского района. Отдых на тюменской земле навсегда останется в сердце девчонок и мальчишек Краснодонщины.
Всё, что известно о происшествии, мы собираем в онлайн-трансляции.