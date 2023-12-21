12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Еще 125 детей госпитализированы

Губернатор Саратовской области рассказал, что ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.



— Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Организованная группа из другого региона, поэтому для родителей создана горячая линия (8452) 67-07-02 . Обращаться туда можно круглосуточно, — написал Бусаргин у себя в телеграм-канале.



В ситуации разбираются Следственный комитет и прокуратура, по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.