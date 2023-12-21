12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Еще 125 детей госпитализированы

12-летняя девочка погибла в поезде Тюмень — Адлер. Как сообщают наши коллеги из издания 72.RU со ссылкой на источник в экстренных службах, школьница возвращалась вместе с другими детьми из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка».
— Всего в группе — 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих, — рассказал собеседник нашим коллегам. — Все дети — уроженцы ЛНР. Ночью 21 декабря поезд прибыл на железнодорожную станцию Балашов Саратовской области, где сотрудниками медицинской скорой помощи был произведен осмотр всех детей и сопровождающих.
В Минздраве рассказали, что 38 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.
— Все 136 человек, в том числе 125 детей, централизованно направлены в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу, — добавил источник. — Вся группа доставлена в лечебное учреждение, находится на осмотре.
Губернатор Саратовской области рассказал, что ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.
— Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Организованная группа из другого региона, поэтому для родителей создана горячая линия
В ситуации разбираются Следственный комитет и прокуратура, по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.
— Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в Следственном комитете РФ. — Глава ведомства запросил доклад о произошедшем с детьми в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер.