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12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Еще 125 детей госпитализированы

У них высокая температура и признаки ОРВИ

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Пострадавших детей отправили в инфекционную больницу на автобусах

Пострадавших детей отправили в инфекционную больницу на автобусах

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12-летняя девочка погибла в поезде Тюмень — Адлер. Как сообщают наши коллеги из издания 72.RU со ссылкой на источник в экстренных службах, школьница возвращалась вместе с другими детьми из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка».

— Всего в группе — 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих, — рассказал собеседник нашим коллегам. — Все дети — уроженцы ЛНР. Ночью 21 декабря поезд прибыл на железнодорожную станцию Балашов Саратовской области, где сотрудниками медицинской скорой помощи был произведен осмотр всех детей и сопровождающих.

В Минздраве рассказали, что 38 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.

— Все 136 человек, в том числе 125 детей, централизованно направлены в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу, — добавил источник. — Вся группа доставлена в лечебное учреждение, находится на осмотре.

Губернатор Саратовской области рассказал, что ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

— Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Организованная группа из другого региона, поэтому для родителей создана горячая линия (8452) 67-07-02. Обращаться туда можно круглосуточно, — написал Бусаргин у себя в телеграм-канале.

В ситуации разбираются Следственный комитет и прокуратура, по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.

— Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в Следственном комитете РФ. — Глава ведомства запросил доклад о произошедшем с детьми в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер.

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