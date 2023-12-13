Рабочий погиб на птицефабрике в Алтайском крае — его насмерть засыпало зерном

В Новоалтайске рабочий погиб на птицефабрике. Как сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю, инцидент произошел 11 декабря.
— В помещении птицефабрики Первомайского района машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате произошедшего 49-летний мужчина скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.
Следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее двое рабочих на предприятии «СибАгро» в Назаровском районе провалились в чан с зерном и задохнулись.