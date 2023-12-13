freedom
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 1/10
usd 90.22
eur 97.40
СрочноВодителя троллейбуса зажало в салоне после ДТП
Все новости
Все новости

Рабочий погиб на птицефабрике в Алтайском крае — его насмерть засыпало зерном

Следователи проводят проверку

1 072

49-летний мужчина скончался на месте

Поделиться

В Новоалтайске рабочий погиб на птицефабрике. Как сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю, инцидент произошел 11 декабря.

— В помещении птицефабрики Первомайского района машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. В результате произошедшего 49-летний мужчина скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.

Следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее двое рабочих на предприятии «СибАгро» в Назаровском районе провалились в чан с зерном и задохнулись.

По теме

ПтицефабрикаПогиб рабочийАлтайский край
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter