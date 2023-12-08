Полицейские дежурят у школы и дома девочки. Рассказываем всё, что известно о стрельбе в брянской гимназии

— Офеля Эдвардовна (26-летняя учительница биологии. — Прим. ред.) пыталась защитить других детей, закрывая их. Она замечательный учитель биологии, у меня преподает... Хоть бы с ней всё было в порядке, — отметил учащийся гимназии в разговоре с MSK1.RU.



Когда в школе раздались громкие звуки, не все поняли, что произошло, — ученики подумали, что хлопки раздаются от удара мяча об стену на уроке физкультуры.

— Но учительница вышла в коридор и говорит: «Нет, это что-то страшное», — цитирует РИА Новости одну из учениц школы.