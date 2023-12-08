Полицейские дежурят у школы и дома девочки. Рассказываем всё, что известно о стрельбе в брянской гимназии

Утром 7 декабря 14-летняя девушка устроила массовую стрельбу в брянской гимназии
Что происходило в гимназии
Стрельба произошла во время второго урока, это была биология. По словам очевидцев, кабинет находился на третьем этаже. Когда Алиса (имя изменено по требованию российского законодательства) в черной одежде зашла в класс с ружьем, ученики попрятались под парты. Она несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой.
— Офеля Эдвардовна (26-летняя учительница биологии. — Прим. ред.) пыталась защитить других детей, закрывая их. Она замечательный учитель биологии, у меня преподает... Хоть бы с ней всё было в порядке, — отметил учащийся гимназии в разговоре с MSK1.RU.
Когда в школе раздались громкие звуки, не все поняли, что произошло, — ученики подумали, что хлопки раздаются от удара мяча об стену на уроке физкультуры.
— Но учительница вышла в коридор и говорит: «Нет, это что-то страшное», — цитирует РИА Новости одну из учениц школы.
Тем временем в самом физкультурном зале учитель Максим Кобарец загнал школьников по раздевалкам — они просидели там, запершись, до приезда спецслужб, — а сам побежал на помощь пострадавшим. Об этом сообщила Baza. К моменту, когда он зашел в кабинет, Алиса была уже мертва, а одна из ее жертв находилась в сознании.
Кобарец зажал рану девочки тряпкой, но спасти ее не удалось — она скончалась до приезда скорой. Позже рядом с классом учитель нашел раненого мальчика. Он усадил пострадавшего на скамейку и тоже прижал ему рану, чтобы избежать большой потери крови. После прибытия скорой мальчика передали медикам.
В параллельном классе в момент стрельбы проходил урок математики, там преподаватель сразу начал эвакуацию.
В момент стрельбы сигнала с тревожной кнопки в правоохранительные органы не поступило — сотрудники МВД и Росгвардии приехали по звонку, поступившему в 09:21 по местному времени. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на свой источник. Сейчас наличие тревожной кнопки проверяют полицейские.
После
— Атмосфера в школе в данный момент нестабильная. Мы все — ученики и учителя — в ужасе от произошедшего. Это настоящая трагедия, все это понимают. Мы очень нервничаем, не знаем, что будет дальше. Лично я до сих пор не могу поверить, что это всё по-настоящему. Больше сказать ничего не могу — сейчас я не в состоянии, — рассказал MSK1.RU один из учеников.
После стрельбы два 14-летних школьника остаются в тяжелом состоянии. МЧС сообщило, что в Брянск прибыл вертолет Ми-8, оборудованный медицинским модулем. На нем пострадавших доставят в больницы Москвы.
— Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам, — добавила служба в телеграм-канале.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале Следственного комитета, сотрудники спецслужб осматривают место преступления — класс, в котором Алиса устроила стрельбу.
По информации Mash, сейчас следователи разбираются, как работает система охраны в школе и почему никто не заметил, как ученица проносила ружье.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии вещей Алисы. Среди них — патроны для ружья и тетрадка с надписью на полях: «Мне нужно будет обязательно встретиться с другом».
После стрельбы на допрос вызвали отца Алисы Дмитрия и директора школы Галину Сауткину. Первый проходит как свидетель, процессуальный статус последней пока не определен. Об этом сообщили РИА Новости.
Как рассказали SHOT одноклассники девочек, на момент расправы Алиса была «очень странной и необщительной». При этом сёстры между собой обычно ладили и хорошо общались.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости «определить, почему не сработали ранее принятые меры».
— Конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже и делают. В этой трагедии сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому, прежде чем давать какие-то заключения, специалистам нужно определить причины произошедшего, а главное — причины того, почему принятые ранее меры не сработали, — заявил Песков.
«Ни жива, ни мертва»: почему произошла трагедия
Классная руководительница рассказала следователям, что Алиса последние пару дней выглядела странно и была «ни жива, ни мертва». Об этом сообщил Mash.
Как выяснил MSK1.RU, у нападавшей было две сестры. Одна из них уже совершеннолетняя, вторая — близняшка, училась с ней в одном классе. Она не пострадала, ее вызвали на допрос полицейские.
За две недели до стрельбы школьников, в том числе и Алису, проверяли психологи. Об этом в беседе с MSK1.RU сообщила депутат Госдумы Нина Останина. По данным SHOT, ученики проходили специальный тест на наличие суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Нападавшая ответила на все вопросы нормально, поэтому дополнительных бесед с ней не проводили.
По информации исполнительного директора Национального центра помощи детям, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, причиной стрельбы могла стать травля в школе.
— По моей информации, у девочки, совершившей преступление, был ранее конфликт с одной из погибших учениц из-за мальчика, — пишет Мизулина в своем телеграм-канале. — Информация о травле пока не подтверждается. Как говорят, школьница переоделась в темную одежду, похожую на ту, что носили другие нападавшие на школы, прямо в здании учебного заведения перед совершением своего жуткого преступления.
Похожую версию в разговоре с MSK1.RU высказала бывшая ученица брянской гимназии Анастасия Бирюкова.
— Говорят, что Алиса специально шла убивать ту девочку, которую застрелила. Было очень много крови. Когда уже после стрельбы мы там ходили, то по стенке тоже была размазана кровь. Какого-то мальчика выносили раненого, — поделился еще один ученик гимназии.
Но остальные ученики версию с травлей не подтвердили. Одноклассники описывают Алису как странную и тихую девочку, которая почти ни с кем не общалась и не сидела в соцсетях.
Что известно о родителях
— Муж, жена, дети — всё как положено, — сказал друг отца в разговоре с MSK1.RU. — Там никто не пил, не курил. Спортсмен, блин. Он мастер спорта по боксу.
По словам друга семьи, отец Алисы работает в ЧОП и занимался стрельбой.
— По охоте точно не знаю. Откуда оружие, неизвестно, он не рассказывал. Мы с ним вместе спортом занимаемся, вот про детей знаю. У него трое детей: две близняшки (одна и устроила стрельбу, другая в этот момент находилась в том же классе. — Прим. ред.), есть еще старшая дочь, ей 28 лет.
А подруга семьи рассказала, что они были дружны: и на праздники, и на дачу всегда ходили вместе.
— Это удивительно, неожиданно для всех, — поделилась девушка с MSK1.RU. — Девочки спокойные, казались нормальными, как обычные дети. Ничего такого не замечала за ними.
Репортаж с места событий
По словам корреспондента MSK1.RU, который работает на месте событий, возле гимназии дежурят полицейские, приехал глава УМВД.
— Не поверите, сегодня утром сама отвела ребенка в эту школу. Когда узнала, адреналин так подскочил, что до сих пор не могу отойти, — рассказала корреспонденту местная жительница Наталья.
В самой гимназии в нескольких кабинетах — на первом и последнем этажах — горит свет, но людей не видно.
Еще полицейские находятся возле дома Алисы — она жила в серой девятиэтажке неподалеку.
Кто понесет ответственность
По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по
Юрист Юлия Федотова объяснила, что, если бы девочка осталась жива, по статье за убийство ей могло бы грозить до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
— Отца Алисы могут отправить в колонию на два года за небрежное хранение оружия, повлекшее смерть двух и более лиц, по статье 224 УК РФ, — сказала юрист.
Ответственность для отца может наступить в случае, если он нарушил правила хранения ружья. Впрочем, на допросе он объяснил следователям, что оружие хранилось в закрытом сейфе.
Еще родителей могут привлечь по статье за ненадлежащее воспитание девочки. Но статья 156 УК РФ актуальна только в том случае, если родители били или истязали девушку. Если насилия не было, то родителям грозит только административная ответственность с незначительными штрафами вплоть до 500 рублей.
Сестру Алисы, даже если она знала о ее планах, не могут привлечь к ответственности, потому что в российском законодательстве не закреплена обязанность доносить. Кроме того, она приходится стрелявшей близким родственником, поэтому в любом случае имеет право не свидетельствовать против нее. Привлечь к ответственности сестру нападавшей могут, только если она оказывала помощь в подготовке преступления.
— Куда серьезней дела обстоят для учителей, директора школы и соцработников, — объяснила Юлия Федотова.
Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести всестороннюю проверку по факту стрельбы в брянской школе.
Все подробности происшествия читайте в онлайн-репортаже.