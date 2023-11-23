«Хочется швырнуть его об стенку»: сибирячку проверяют следователи из-за угроз избить ребенка

— Он меня бесит до такой степени, что прям швырнуть его охота прям об стенку. Как ты надомной издивалься и я тогда буду издиваться над твоим чмошником маленьким (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.), — якобы написала ему мать ребенка.

На опубликованном видео женщина не издевается над ребенком, но тыкает в него пальцами, при этом заставляет дочь бить мальчика по спине и рукам, что та и делает.