«Хочется швырнуть его об стенку»: сибирячку проверяют следователи из-за угроз избить ребенка

Следственные органы заинтересовались жительницей Кузбасса, которая угрожала избить ребенка, если отец малыша ее бросит, сообщили в четверг, 23 ноября, NGS42.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. Публикации появились накануне вечером в соцсетях и вызвали бурю негодования со стороны пользователей интернета.
По словам автора публикации, он является отцом ребенка, но хочет расстаться с его матерью. В ответ на это она, желая удержать мужчину, прислала ему видео с угрозами, что будет издеваться над сыном.
— Он меня бесит до такой степени, что прям швырнуть его охота прям об стенку. Как ты надомной издивалься и я тогда буду издиваться над твоим чмошником маленьким (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.), — якобы написала ему мать ребенка.
На опубликованном видео женщина не издевается над ребенком, но тыкает в него пальцами, при этом заставляет дочь бить мальчика по спине и рукам, что та и делает.
В региональном СУ СКР нашему порталу сообщили, что в отношении женщины проводится проверка
Местные жители опознали героиню видео. Как передают наши коллеги из NGS42.RU, ею оказалась жительница Ленинск-Кузнецкого Арина К., которая недавно принимала участие в ток-шоу на федеральном канале, где заявляла об изнасиловании. По ее словам, на тот момент она была на пятом месяце беременности, а в преступлении принимали участие трое мужчин.