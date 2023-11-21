Массовое отравление метадоном в Астрахани: 20 человек в больнице

— Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ, — заявила Ирина Волк.

Как пишет телеграм-канал Shot, самой младшей пострадавшей 19 лет, самому старшему — 42 года, один из пострадавших впал в кому.

