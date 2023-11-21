Массовое отравление метадоном в Астрахани: 20 человек в больнице

В Астрахани 20 человек попали в больницу с отравлением наркотическими веществами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила: предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребили синтетические наркотики.
По информации телеграм-канала Shot, у всех госпитализированных острое отравление метадоном.
Метадон — синтетический опиоид, в ряде стран его используют в медицине — при заместительной терапии опиоидной зависимости. В России запрещено лечение наркозависимости наркотическими средствами, оборот метадона в России запрещен.
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса РФ — «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Официальный представитель МВД России заявила, что уже удалось установить подозреваемых: троих граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Они задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань.
— Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ, — заявила Ирина Волк.
Как пишет телеграм-канал Shot, самой младшей пострадавшей 19 лет, самому старшему — 42 года, один из пострадавших впал в кому.