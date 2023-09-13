«Так, наверное, выглядит конец света». Севастопольцы не могут отойти от ночной атаки на судоремонтный завод

По сообщению Минобороны России, десять крылатых ракет были выпущены со стороны Украины по Севастополю утром
«Читала молитву всю ночь»
— Дома, сплю. Ночью бабахает несколько раз! Проснулась, первая мысль — окна вылетели? Нет, целые. У меня до завода метров 200 — хоть в тапочках иди — наш район старинный, маленький, так что всё рядом. На пожар не пошла — зачем мешать, сказано было, не помогай врагу, не фотографируй. Так дома и просидела до утра, читала молитву, — описала произошедшее жительница Корабельной стороны, где на огромной территории раскинулся Севастопольский морской завод, Наталья.
Севморзавод практически ровесник Севастополя — основан в
— Так, наверное, выглядит конец света: дикий грохот и пламя до неба. Мы многое уже повидали: и как Штаб Черноморского флота горел, и как беспилотники попали в цистерны с горючим в Камышовой бухте — тогда тоже пожар был большой. Следы от ПВО — это уже в небе над городом обычное дело, — уточнила жительница Корабельной стороны, где расположен Севморзавод, Инна Машерская.
Рядом с территорией завода — севастопольский филиал Московского государственного университета и общежития студентов. В них тоже сегодня никто не спал — от сильных взрывов в три часа ночи повскакивали с кроватей, казалось, что корпуса общежития сейчас развалятся. К счастью, никто из ребят не пострадал. Когда перепуганные родители начали обрывать телефоны деканата, пожар на территории Севморзавода уже был ликвидирован.
— У меня дочка живет рядом, на Хрулева, так она тоже ночью проснулась от взрывов, посмотрела, что горит завод, машины пожарные едут, и спать легла. Молодость — нервы в порядке, — рассказала местная жительница Светлана Новикова.
«Ракеты летели через нашу сторону»
Позже у севастопольского издания ForPost появилась информация из источника в руководстве завода, что среди пострадавших сотрудников предприятия нет. Скорее всего, это экипажи стоявших на ремонте корабля и подводной лодки.
— Как могут пострадать те, кого нет? На заводе почти не осталось рабочих после увольнений — обещали, что деньги в него вольют, реконструируют, а ничего не сделали, — возмущаются севастопольцы.
После развала Союза дела у завода шли хуже и хуже. Но в
Возможно, после трагедии на заводе что-то изменится. А пока силы МЧС продолжают устранять последствия прилетов и проводить аварийно-спасательные работы.
Территория завода ограждена, на подъездах дежурят машины ДПС, проезжающие мимо севастопольцы пытаются разглядеть — как там, на заводе?
— Дыма уже нет, значит, открытого огня нет, это хорошо, — с надеждой говорит Иван Перченов, таксист с
Севастополь от туристов не стонет
В Telegram-канале «Подслушано, Севастополь» жители Северной стороны фотографируют осколки ракет, которыми «удобрили» ночью их грядки. А в чатах про отдых в Крыму туристы обсуждают дилемму: ехать в Севастополь на бархатный сезон или оставаться дома — без моря, но живым и невредимым?
— В этом году бархатный сезон в Крыму массовым назвать сложно — туристов лишь на 5% больше, чем в июне, когда отели стояли полупустые, — говорит глава Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова. — В Севастополе тоже отдыхающих немного, скорее, это туристы, которые приехали на день-два посмотреть наш город. Предполагаю, что сейчас часть отдыхающих решит останавливаться на отдых не в Севастополе, а на Южном берегу, например, в Ялте или Алуште. Сейчас изменить свои планы несложно — свободные номера в отелях любой категории есть в наличии. А часть туристов даже планы не поменяет. Мне кажется, что во время СВО мы ко многому стали относиться иначе.
Многим севастопольцам, действительно, потребуются крепкие нервы в ближайшие дни — в семи многоквартирных домах, расположенных вблизи завода, повылетали стекла, повреждено несколько крыш. Ремонт, правда, обещают сделать оперативно и за счет города, но многие относятся к заявлениям власти скептически.
— Хорошо, что сентябрь у нас четвертый месяц лета — не замерзнем. Но наши соседи решили переехать на дачу — и стекла есть, и от завода подальше, — говорит житель Корабельной стороны, который не захотел называть имя. — Мы все понимаем, конечно, и город наш особый, военный, но нервы уже шалят.
До сегодняшнего дня россияне стекались в Крым из разных уголков страны, несмотря на атаки дронов и разговоры об опасности. За лето в регионе побывало
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