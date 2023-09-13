«Так, наверное, выглядит конец света». Севастопольцы не могут отойти от ночной атаки на судоремонтный завод

«Читала молитву всю ночь»

— Дома, сплю. Ночью бабахает несколько раз! Проснулась, первая мысль — окна вылетели? Нет, целые. У меня до завода метров 200 — хоть в тапочках иди — наш район старинный, маленький, так что всё рядом. На пожар не пошла — зачем мешать, сказано было, не помогай врагу, не фотографируй. Так дома и просидела до утра, читала молитву, — описала произошедшее жительница Корабельной стороны, где на огромной территории раскинулся Севастопольский морской завод, Наталья.