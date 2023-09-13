Раненный на СВО боец попал на борт «Уральских авиалиний»: как родные встречали пассажиров экстренно севшего в поле лайнера

На омском железнодорожном вокзале всегда много встречающих и провожающих: трогательные объятия и даже слезы для этого места картина в общем-то привычная. Но вчера,
Елена пришла на вокзал с любимым питомцем — собакой Василисой. Сегодня Елена встречает своего мужа после девяти месяцев разлуки: он находился в зоне СВО, где получил ранение, после которого его отправили на лечение в Новороссийск. В Омск Артем возвращался через Сочи тем самым рейсом «Уральских авиалиний». По иронии судьбы самолет совершил экстренную посадку рядом с деревней Московкой — так называется и омский микрорайон, в котором проживают супруги.
— Муж позвонил и сказал, что он находится где-то в районе Московки. Я рассердилась сначала: «Какая Московка? Я вообще-то живу на Московке!» Оказалось, что это Московка в Новосибирской области, — смеется Елена.
На вопрос о том, каким было состояние Артема в тот момент, когда он звонил ей, чтобы сообщить о случившемся, Елена отвечает, что ее муж не из тех людей, которые будут поддаваться панике.
— Это не такой человек, который будет волноваться. У него всё весело, что бы ни случилось, — говорит супруга бойца.
Еще одна женщина встречает подругу. Она держит в руках розу и признаётся, что сегодня будет поздравлять приятельницу со вторым днем рождения. На перроне тем временем царит суматоха: здесь много журналистов, сотрудников МЧС и железнодорожного вокзала. Также на всякий случай у железнодорожных путей дежурит реанимация. Впрочем, никто из пассажиров серьезно не пострадал. Известно, что одна из пассажирок повредила ногу (вероятно, во время эвакуации). Еще один человек сразу после посадки обратился к медикам из-за скачка давления.
Наконец шум толпы приглушает гул электрички. Пассажиры лайнера выглядывают из окон. Спустя пару мгновений они уже спускают со ступенек свой багаж. Едва ступивших на родную землю пассажиров самолета «Уральских авиалиний» моментально обступают журналисты. Кому-то из них сейчас явно некомфортно из-за переизбытка внимания. А кто-то, как молодая мать, которая катит перед собой коляску с малышом, счастливо улыбается миру. Сегодня эта женщина поняла, что ей и ее ребенку повезло родиться в застегнутой на все пуговицы рубашке.
Еще вчера эти омичи безмятежно любовались волнами Черного моря, а чуть позже наполненные впечатлениями от отпуска садились в пассажирские кресла лайнера Сочи — Москва. Никто и не подозревал о том, что на финишной прямой по пути к дому их ждет приключение, которое запомнится на всю жизнь. Лайнер, который должен был приземлиться в Омске, внезапно взял курс на Новосибирск (пилоты планировали посадить его в Толмачево), а потом и вовсе начал садиться прямо посреди поля. Но сибиряки не впадали в панику и верили, что экстренная посадка завершится благополучно.
Алина Захарченко во время экстренной посадки записывала для своих близких голосовые сообщения. Девушка старалась сохранять самообладание, чтобы не напугать свою дочь. Однако в салоне отчетливо были слышны женские всхлипы и детский плач. Алина вспоминает, что на какое-то время и ей стало страшно.
— Никто ничего не мог прояснить, я уверена, что даже стюардессы не до конца понимали, что происходит. По бортпроводникам было видно, что они сами в шоке, тем не менее они старались нас успокоить. Хотя, пожалуй, они сами не знали, всё ли хорошо и выживем ли мы... В салоне транслировали объявление об экстренной посадке и том, что сейчас будет эвакуация. Потом был несильный удар, нас немножко потрясло. Было страшно, вдруг мы куда-то врежемся или перевернемся. И вообще, выживем или не выживем? Это были самые страшные секунды. Кто-то начал плакать, а кто-то, наоборот, говорил, что всё будет хорошо. Конечно, мы были счастливы, когда поняли, что всё завершилось благополучно, — рассказывает пассажирка лайнера Алина Захарченко.
По словам Алины, сразу после посадки по салону начал распространяться дым и стюардессы скомандовали пассажирам, чтобы те как можно скорее покинули самолет.
— Огня я, конечно, не видела, но было понятно, что надо убегать. Когда мы эвакуировались по трапам, паники уже не было. Мы всё выполняли четко по инструкции: спустились, побежали в лес. Потом нам сказали, что подходить к самолету близко нельзя. Нужно было дождаться МЧС, чтобы получить наши сумки. Потом нас довезли до ближайшего населенного пункта, накормили, напоили. Очень хорошо там с нами обращались, постоянно спрашивали, нужно ли что-то.
Молодой человек Алины, Сергей, тем временем ожидал ее в омском аэропорту. На стойке информации ему сообщили, что рейс задерживается. Мужчина вернулся в свой автомобиль, загрузил сервис Flightradar и увидел, что самолет пропал. К счастью, через несколько минут ему позвонила Алина и сообщила о том, что с ней всё в порядке.
После радостной встречи с близкими омичи спешат домой, нужно привести себя в порядок и выспаться после долгой дороги. Пассажиры лайнера смешиваются с пестрой толпой. Кто знает, может быть, через несколько лет историю их спасения воплотят на большом экране.