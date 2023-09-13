Раненный на СВО боец попал на борт «Уральских авиалиний»: как родные встречали пассажиров экстренно севшего в поле лайнера

Елена пришла на вокзал с любимым питомцем — собакой Василисой. Сегодня Елена встречает своего мужа после девяти месяцев разлуки: он находился в зоне СВО, где получил ранение, после которого его отправили на лечение в Новороссийск. В Омск Артем возвращался через Сочи тем самым рейсом «Уральских авиалиний». По иронии судьбы самолет совершил экстренную посадку рядом с деревней Московкой — так называется и омский микрорайон, в котором проживают супруги.

— Муж позвонил и сказал, что он находится где-то в районе Московки. Я рассердилась сначала: «Какая Московка? Я вообще-то живу на Московке!» Оказалось, что это Московка в Новосибирской области, — смеется Елена.