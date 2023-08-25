«Пригожин не был криминальным авторитетом»: чего ждать россиянам от «музыкантов» после смерти главы ЧВК «Вагнер»

Правозащитник отметил, что многие заключенные не готовы были идти на риск и подписывать контракт с «Вагнером». Для значительной части отбывающих наказание Евгений Пригожин не был авторитетом, и его гибель точно не приведет к росту активности в криминальных кругах.



— Реакции никакой у заключенных не будет. Никто никаких ставок на это не делал. Все жили как жили, была у кого-то возможность рискнуть. Кто-то рисковал, кто-то — нет, — отмечает Федяров.