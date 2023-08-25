«Пригожин не был криминальным авторитетом»: чего ждать россиянам от «музыкантов» после смерти главы ЧВК «Вагнер»

Бизнес-джет компании, которая обслуживала Евгения Пригожина, рухнул
Какой реакции ждать от осужденных, которые ранее вступили в ряды «Вагнера», и тех, кто уже вернулся с СВО? Ждать ли какой-то реакции от отбывающих наказание? Будет ли разгул преступности? Корреспондент MSK1.RU спросил у юриста и экс-прокурора Алексея Федярова, помогающего осужденным и их семьям; у правозащитницы и журналистки Евы Меркачевой, исследующей судьбы российских заключенных; и у криминолога.
Ожидать, что гибель Пригожина вызовет волнения в криминальных кругах, не стоит, считает Алексей Федяров.
— Заключенными это будет воспринято без каких-либо волнений, для них глава ЧВК «Вагнер» — человек со стороны, — пояснил эксперт. — Как это будет воспринято бойцами внутри структуры ЧВК «Вагнер», понятия не имею.
Правозащитник отметил, что многие заключенные не готовы были идти на риск и подписывать контракт с «Вагнером». Для значительной части отбывающих наказание Евгений Пригожин не был авторитетом, и его гибель точно не приведет к росту активности в криминальных кругах.
— Реакции никакой у заключенных не будет. Никто никаких ставок на это не делал. Все жили как жили, была у кого-то возможность рискнуть. Кто-то рисковал, кто-то — нет, — отмечает Федяров.
Журналистка и правозащитница Ева Меркачева согласна и считает, что реакция будет сдержанной.
— Мне кажется, то, что произошло с Евгением Пригожиным, возможно, остановит людей. Заставит их думать в большей степени о последствиях, — объясняет она. — Возможно, кто-то думал, что «Вагнер» их защитит.
Могут быть и изменения в подходе командиров «Вагнера» к тем, кто после участия в СВО совершает повторное правонарушение, считает Меркачева. По словам эксперта, они могли опасаться возвращаться на криминальный путь из-за личности главы «музыкантов».
— Пригожин позиционировал всё так, что если кто-то на воле начнет совершать преступления после СВО, то он лично будет разбираться с этим, — отмечает эксперт. — На самом деле количество правонарушений, которые совершают повторно люди, вернувшись из «Вагнера», высокое.
Реакцию зэков, прошедших СВО, предсказать трудно. Евгений Пригожин имел значительное влияние на них, однако оценить их настрой однозначно невозможно.
— Сейчас мы гадаем на кофейной гуще. Мне кажется, что они станут аккуратнее. Но гарантировать и точно спрогнозировать это нельзя, — делится Ева Меркачева и добавляет: — Я писала исследование о преступниках, которые совершили разные преступления — от средней тяжести до особо тяжких, — когда вернулись, пройдя афганские или чеченские кампании.
Также мы обратились к криминологу, чтобы понять, как в тюремных кругах воспринимают Евгения Пригожина:
— Начнем с того, что как такового «Вагнера» в России нет уже два месяца. И большинство осужденных сейчас находятся в Вооруженных силах Российской Федерации. К тому же да, у Пригожина есть криминальное прошлое, но он никогда не был криминальным авторитетом.
Все эксперты сходятся во мнении, что криминальный мир практически оставит незамеченным смерть лидера ЧВК «Вагнер». Ожидать, что осужденные, которые стали частью военной компании, отреагируют резко, тоже не стоит:
— Сейчас у ЧВК «Вагнер» нет возможности каким-либо образом набирать осужденных в свои ряды. Более того, мы не знаем, сколько осужденных в рядах «Вагнера». Можем предполагать, но не знаем, сколько погибло. Бывшие зэки, которые пришли в «Вагнер», либо в Белоруссии, либо на контракте Минобороны. Только такие условия были в июне
Напомним, вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет группы «Вагнер» Embraer Legacy 600, на борту которого среди пассажиров числился глава ЧВК Евгений Пригожин. Всего в самолете было десять человек, из них трое — члены экипажа.