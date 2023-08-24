Как появилась ЧВК «Вагнер»: история группировки, которую создал Пригожин

В эфире программы «Вести недели» 2 июля телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что «в рамках заключенных с государством контрактов [ЧВК] получила чуть более 858 миллиардов рублей». Как сообщали в BBC, ЧВК «Вагнер» не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

В 2016 году РБК сообщал, что на содержание «Группы Вагнера» уходит от 5,1 до 10,3 миллиарда рублей в год: в затраты включили зарплаты, снабжение базы, проживание и питание, единовременные траты на снаряжение, компенсации семьям погибших. Заработная плата сотрудникам «группы Вагнера» выплачивались наличными, официально они нигде не были оформлены, а закупки оружия и снаряжения засекречены. По данным издания, финансировали ЧВК государство и «высокопоставленные бизнесмены», в том числе и Евгений Пригожин, получавший крупнейшие госконтракты.