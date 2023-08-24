Как появилась ЧВК «Вагнер»: история группировки, которую создал Пригожин

Евгений Пригожин, самолет которого разбился в Тверской области накануне, в первую очередь известен как глава ЧВК «Вагнер». Компания существует уже около 10 лет, но сам Пригожин признал, что является ее создателем, лишь в сентябре 2022 года. Подробно рассказываем об истории образования ЧВК «Вагнер» и о том, в каких событиях она участвовала.
История создания
Впервые о ЧВК «Вагнер» в октябре 2015 года написала «Фонтанка». По информации издания, в 2013 году российские менеджеры ЧВК Moran Security Group (специализировалась на защите торговых судов от пиратов) Вадим Гусев и Евгений Сидоров зарегистрировали в Гонконге ЧВК «Славянский корпус». Они набрали по временному трудовому соглашению 267 сотрудников для «охраны месторождений и нефтепроводов» в Сирии. По факту наемникам пришлось принять участие в гражданской войне в этой стране. После возвращения в Россию руководство и всех участников «Славянского корпуса» арестовали за наемничество.
Одним из нанятых в «Славянский корпус» был Дмитрий Уткин, который служил до 2013 года в спецназе ГРУ РФ и имел на тот момент звание подполковника. В 2014 году информация об Уткине стала поступать из ЛНР — в одном контексте с ним в то же время впервые упомянули название «Группа Вагнера», образованное от его позывного «Вагнер». В октябре 2017 года РБК сообщил о том, что Уткин назначен гендиректором «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина.
Личный состав наемников «Вагнера» и требования к кандидатам значительно менялись со временем. Изначально отбор проходили только россияне, родившихся в границах страны до 2014 года, без судимостей и долгов перед ФНС. После начала боевых действий на Украине в 2022 году в «Вагнер» стали принимать желающих с любым местом рождения, гражданством (сохранился лишь запрет на наём граждан Грузии) и без боевого опыта— об этом сообщал BBC. В том же году в Вагнер начали привлекать людей из колоний — в сентябре 2022 года в Сеть попало видео вербовки заключенных, на котором, предположительно, был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Тогда же Пригожин впервые сознался, что создал ЧВК «Вагнер». Подтвердил он и то, что его наемники участвовали во многих военных кампаниях, в том числе на Украине. По словам Пригожина, он долгое время избегал признания связи с ЧВК, чтобы не подставить ее участников, которых он назвал «основой русского патриотизма».
В ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр». По словам Евгения Пригожина, миссия центра — повышение обороноспособности России, в том числе информационной.
Финансирование
В конце июня 2023 года президент Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты ЧВК выделили 86,262 миллиарда рублей. До этого связь ЧВК с государством отрицалась годами.
В эфире программы «Вести недели» 2 июля телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что «в рамках заключенных с государством контрактов [ЧВК] получила чуть более 858 миллиардов рублей». Как сообщали в BBC, ЧВК «Вагнер» не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.
В 2016 году РБК сообщал, что на содержание «Группы Вагнера» уходит от 5,1 до 10,3 миллиарда рублей в год: в затраты включили зарплаты, снабжение базы, проживание и питание, единовременные траты на снаряжение, компенсации семьям погибших. Заработная плата сотрудникам «группы Вагнера» выплачивались наличными, официально они нигде не были оформлены, а закупки оружия и снаряжения засекречены. По данным издания, финансировали ЧВК государство и «высокопоставленные бизнесмены», в том числе и Евгений Пригожин, получавший крупнейшие госконтракты.
Санкции и международный статус
В январе 2023 года Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией из-за участия в боевых действиях на Украине, а также в преступлениях в Центральноафриканской республике и Мали. Тогда же Палата общин Канады призвала правительство Канады внести компанию Wagner Group в список террористических организаций. В марте сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией, то же самое в июле сделала и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Кроме того, в 2017 году за действия в Центральноафриканской республике Госдеп США присвоил группе статус организации, вызывающей «особую озабоченность» (наряду с отделениями «Исламского государства»* и движения «Талибан»*).
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ.
Боевые действия
Первой операцией ЧВК «Вагнер», по данным BBC, принято считать действия в Крыму и Донбассе в 2014 году. Примерно с октября 2015 года часть бойцов передислоцировалась в Сирию. Масштабные боестолкновения и потери начались в феврале 2016 года, когда шло освобождение Пальмиры от ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ). Как сообщал РБК, бойцы группы «Вагнер» сыграли основную роль в освобождении города. По сведениям «Фонтанки», общая численность группы в Сирии составляла 400 человек, а с осени 2015 года по весну 2016 года потери составили около 32 человек убитыми и около 80 — тяжелоранеными.
В апреле-мае 2016 года подразделения «Вагнера» вывели из Сирии — на месте остались только подразделения обеспечения и военные специалисты. Затем, как сообщает «Фонтанка», связанное с Евгением Пригожиным ООО «Евро Полис» при участии Минэнергетики заключило соглашение с властями Сирии. По нему компания «Евро Полис» должна была освободить захваченные противниками режима президента Сирии Башара Асада нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, а также другие объекты нефтегазовой инфраструктуры, и затем их охранять. За это компания должна была получить четверть доходов от добычи нефти и газа, расходы на боевые действия сирийская сторона обязалась возместить отдельно. «Фонтанка» оценивает потери «Вагнера» в Сирии в 2017 году как минимум в 40–60 убитых при втрое большем числе раненых.
7 февраля 2018 года несколько подразделений ЧВК «Вагнер», принимавших участие в боестолкновении в районе города Хашам, понесли значительные потери, попав под удар артиллерии и ВВС США. На следующий день Минобороны РФ назвало ответную реакцию американских сил «внезапной», не подтверждая участия россиян в битве. Причиной удара в ведомстве назвали то, что сирийские ополченцы не согласовали свою операцию с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях.
Параллельно ЧВК «Вагнер» проводила и африканские операции — в частности, известно, что бойцы участвовали в боевых действиях в Судане, Ливии, Центральноафриканской республике, Мозамбике, Мали, Буркина-Фасо и Демократической республике Конго.
В марте 2022 года наемники ЧВК «Вагнер» начали участвовать в конфликте на Украине — в основном это были боевые действия в Луганской области. Как сообщала «Фонтанка», весной-летом наемники одержали локальные успехи в Луганской и Донецкой областях. Крупнейший взятый населенный пункт — Попасная (население 19 тысяч человек). В июне СМИ сообщали о награждении Евгения Пригожина медалью «Золотая Звезда» Героя России. Никакие государственные структуры не опровергли этого.
С июля 2022 года СМИ стали сообщать о том, что в колонии России приезжал человек, похожий на Евгения Пригожина, он предлагал заключенным вступить в ЧВК «Вагнер» в обмен на помилование, снятие судимости, паспорт РФ и денежные выплаты.
В начале января 2023 года Пригожин объявил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в СВО в качестве добровольцев в группе «Вагнер», завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством». В феврале основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что набор заключенных завершен. В марте Пригожин заявил, что более 5 тысяч заключенных закончили свой контракт с компанией и уже получили помилование. По его словам, только 0,31% помилованных совершают преступление в течение месяца после окончания контракта.
20 мая Евгений Пригожин заявил о том, что в ДНР был взят город Бахмут (Артемовск). По словам главы ЧВК «Вагнер», операция заняла 224 дня. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России, а президент Владимир Путин поздравил ВС РФ и ЧВК «Вагнер» со взятием города.
В конце мая Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову рассказал, что всего в ходе вторжения России на Украину было убито 20 тысяч бойцов ЧВК, из которых половина — заключенные.
Мятеж
23 июня Евгений Пригожин выступил с жесткими заявлениями в адрес военно-политического руководства страны и обвинениями в адрес Минобороны — по его словам, российские военные нанесли ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Ведомство опровергло эту информацию, но Пригожин объявил о начале «марша справедливости». Наемники ЧВК «Вагнер» взяли контроль над военными объектами и центром Ростова-на-Дону, некоторые соединения выдвинулись по федеральной трассе
Путину в течение часа доложили о ситуации. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Видеообращения выпустили генерал Сергей Суровикин и генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба призвали бойцов «Вагнера» «остановиться», «одуматься», подчеркнули, что «нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время». Владимир Путин также выступил со специальным обращением. Он пообещал, что «ответ будет жестким», а те, кто «встал на путь шантажа, понесут неминуемое наказание».
— Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа, — заявил Путин.
В течение дня соединения ЧВК «Вагнер» прошли Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. В нескольких регионах, в том числе в Москве, объявили режим контртеррористической операции.
Остановить подразделения вагнеровцев решили после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам последнего, они договорились о том, что наемники, решившие остаться в ЧВК, отправятся в Белоруссию, а остальные смогут или прекратить военную службу, или заключить контракт с Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию, что и произошло 27 июня.
Передислокация в Белоруссию и Африка
3 июля в телеграм-канале Grey Zone опубликовали фотографии базы ЧВК «Вагнер», расположенной возле Осиповичей (Могилевская область, Белоруссия).
— Часть подразделений «Группы Вагнера» уже приступила к тренировочному процессу. Так, например, отрабатываются танковые маневры и маневры с тяжелой техникой на полигоне, расположенном в паре километров к югу. Также отрабатываются штурмовые действия под прикрытием артиллерии, в том числе ночью, — говорилось в сообщении.
14 июля возле Осиповичей развернули «учебные места» для военнообязанных из территориальной обороны страны, где в качестве инструкторов работали бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщалось в сюжете телекомпании «ВоенТВ», который опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии.
— Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — говорилось в сообщении пресс-службы.
20 июля Минобороны Белоруссии заявило о совместных военных учениях с ЧВК «Вагнер».
Последняя информация о действиях компании — видео, предположительно, снятое в Африке, на котором появился Евгений Пригожин.
— Работаем. Температура +50. Всё, как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД (развед-поисковые действия. — Прим. ред.), делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов, — заявил основатель ЧВК.
Видео публиковали телеграм-каналы, которые связаны с Пригожиным. После этого структуры, связанные с его именем, объявили набор новобранцев для выполнения задач в Африке.