Чудо на Неве. Как пассажирский лайнер сел на воду в центре Петербурга ровно 60 лет назад

Ровно шестьдесят лет назад произошло чудо на Неве — одна из немногих успешных посадок пассажирского самолета на воду.
До этого подобных случаев в истории гражданской авиации было всего семь. Раньше в похожих ситуациях были погибшие: даже если люди выживали непосредственно во время посадки, они тонули в воде, пока ждали спасателей, но в 1963 году в Ленинграде всё закончилось хорошо.
К годовщине этого события мы решили вспомнить, как именно произошла легендарная посадка самолета. Публикуем полную хронологию событий и рассказываем, что было потом.
Курс на Петербург
Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Таллина в Москву утром 21 августа 1963 года. На борту находились 45 пассажиров и 7 членов экипажа. Проблемы начались вскоре после взлета: пилоты поняли, что носовое шасси заклинило и оно не убралось до конца.
Экипаж хотел сесть в эстонском аэропорту Юлемисте, но у погоды были другие планы: над взлетно-посадочной полосой сгустился туман. Лететь до самой Москвы в таком состоянии было опасно, поэтому диспетчеры дали команду посадить самолет в ленинградском Пулково.
Все экстренные службы аэропорта привели в боевую готовность: самолет должен был сесть на брюхо, поэтому не исключали возможность самого страшного — авиакатастрофы.
Лайнер шел на небольшой высоте и через два часа после взлета начал облетать город, вырабатывая топливо, — подобные меры нужны, чтобы минимизировать риск пожара.
Пока это происходило, экипаж пытался выпустить шасси обратно: его заклинило «на полпути». В полу лайнера проделали отверстие, через которое по шасси били длинным шестом — возможно, эти действия в дальнейшем сыграли свою злую шутку.
14 секунд на спасение
Спустя еще час самолет выпустил достаточное количество топлива для того, чтобы попытаться сесть. Экипажу разрешили пролететь к Пулково через центр Ленинграда, но перед заходом на посадку произошла еще одна чрезвычайная ситуация: остановился двигатель.
Лайнер начал падать прямо на петербургские крыши. Под угрозой оказалась одна из визитных карточек Петербурга — Исаакиевский собор.
Почему отключились двигатели, неизвестно до сих пор. Согласно одной из теорий, всё дело в погрешности приборов: пилоты считали, что у них есть топливо на еще один круг, но на самом деле оно подошло к концу, а датчик не отображал этого. По другой версии, пилоты так рьяно пытались выпустить застрявшее шасси, что пропустили лучший момент для захода на посадку в аэропорту. Свою роль могли сыграть оба фактора.
Экипажу не оставалось ничего, кроме как приводниться на Неву. Падение было стремительным: в распоряжении пилотов было всего 14 секунд.
Командир экипажа Виктор Мостовой передал управление второму пилоту: Василий Чеченев уже имел опыт приводнения, потому что ранее служил в военно-морской авиации. Его навыки действительно пригодились:
После приводнения все среагировали так же быстро: находившийся рядом паровой буксир переместил самолет к берегу, а пассажиров эвакуировали и отправили в Москву, куда они летели изначально.
Вскоре после этого из самолета стали откачивать воду при помощи специального парохода с водосливом, однако лайнер всё равно затонул. Его подняли со дна на следующий день.
Среди пассажиров рейса был Таллинский митрополит Алексей Ридигер — будущий патриарх всея Руси Алексий II. Что интересно, клирик никогда не упоминал о том, что пережил подобные события.
Что было дальше
После происшествия власти занервничали: действия Мостового сочли непрофессиональными, потому что он не смог вовремя сесть в аэропорту. Однако на борту были иностранцы, которые стали на весь мир хвалить мастерство пилота, поэтому наказывать героя было уже как-то неловко.
В итоге Мостового наградили орденом, а капитану буксира Юрию Поршину, который кинулся на помощь тонущему самолету, подарили именные часы. Кроме того, и Мостовому, и второму пилоту Чеченеву выдали двухкомнатные квартиры — об этом позаботилось руководство «Аэрофлота».
Мостовой эмигрировал в Израиль в 1989 году и в последние годы жизни был там простым рабочим на фабрике. Второй пилот Василий Чеченев, который справился с виртуозной посадкой на воду, получил повышение: после аварии он стал командиром экипажа.
Сам лайнер успел еще послужить: после такого происшествия он, конечно, больше не взлетал, но всё еще смог пригодиться. Воздушное судно отправили в авиашколу Тамбовской области, где он стал тренажером для курсантов. В 1970 году самолет разобрали на металлолом.
15 августа 2019 года в Жуковском пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При аварийной посадке все пассажиры выжили — именно поэтому инцидент стали называть чудом на кукурузном поле.
Мы подробно рассказывали, что именно там произошло, публиковали поминутную видеореконструкцию посадки и интервью с легендарным пилотом Дамиром Юсуповым, который смог посадить самолет на поле без человеческих жертв.