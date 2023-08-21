freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 93.40
eur 101.48
СрочноСибирячка три дня не может улететь в Ереван
Все новости
Все новости
Летопись

Чудо на Неве. Как пассажирский лайнер сел на воду в центре Петербурга ровно 60 лет назад

На борту никто не погиб. Это один из семи подобных случаев за всю историю гражданской авиации

1 963

21 августа 1963 года пассажирский лайнер сел на воду в центре Ленинграда. Никто из находившихся на борту не погиб

Поделиться

Ровно шестьдесят лет назад произошло чудо на Неве — одна из немногих успешных посадок пассажирского самолета на воду.

До этого подобных случаев в истории гражданской авиации было всего семь. Раньше в похожих ситуациях были погибшие: даже если люди выживали непосредственно во время посадки, они тонули в воде, пока ждали спасателей, но в 1963 году в Ленинграде всё закончилось хорошо.

К годовщине этого события мы решили вспомнить, как именно произошла легендарная посадка самолета. Публикуем полную хронологию событий и рассказываем, что было потом.

Курс на Петербург

Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Таллина в Москву утром 21 августа 1963 года. На борту находились 45 пассажиров и 7 членов экипажа. Проблемы начались вскоре после взлета: пилоты поняли, что носовое шасси заклинило и оно не убралось до конца.

Экипаж хотел сесть в эстонском аэропорту Юлемисте, но у погоды были другие планы: над взлетно-посадочной полосой сгустился туман. Лететь до самой Москвы в таком состоянии было опасно, поэтому диспетчеры дали команду посадить самолет в ленинградском Пулково.

Все экстренные службы аэропорта привели в боевую готовность: самолет должен был сесть на брюхо, поэтому не исключали возможность самого страшного — авиакатастрофы.

Так выглядит «брат» севшего на воду Ту-124: именно на таком самолете всё произошло

Так выглядит «брат» севшего на воду Ту-124: именно на таком самолете всё произошло

Поделиться

Лайнер шел на небольшой высоте и через два часа после взлета начал облетать город, вырабатывая топливо, — подобные меры нужны, чтобы минимизировать риск пожара.

Пока это происходило, экипаж пытался выпустить шасси обратно: его заклинило «на полпути». В полу лайнера проделали отверстие, через которое по шасси били длинным шестом — возможно, эти действия в дальнейшем сыграли свою злую шутку.

14 секунд на спасение

Спустя еще час самолет выпустил достаточное количество топлива для того, чтобы попытаться сесть. Экипажу разрешили пролететь к Пулково через центр Ленинграда, но перед заходом на посадку произошла еще одна чрезвычайная ситуация: остановился двигатель.

Лайнер начал падать прямо на петербургские крыши. Под угрозой оказалась одна из визитных карточек Петербурга — Исаакиевский собор.

Почему отключились двигатели, неизвестно до сих пор. Согласно одной из теорий, всё дело в погрешности приборов: пилоты считали, что у них есть топливо на еще один круг, но на самом деле оно подошло к концу, а датчик не отображал этого. По другой версии, пилоты так рьяно пытались выпустить застрявшее шасси, что пропустили лучший момент для захода на посадку в аэропорту. Свою роль могли сыграть оба фактора.

Экипажу не оставалось ничего, кроме как приводниться на Неву. Падение было стремительным: в распоряжении пилотов было всего 14 секунд.

Командир экипажа Виктор Мостовой передал управление второму пилоту: Василий Чеченев уже имел опыт приводнения, потому что ранее служил в военно-морской авиации. Его навыки действительно пригодились: Ту-124 не ударился хвостом о воду и не ушел под нее целиком — именно такой исход мог бы привести к трагедии.

После приводнения все среагировали так же быстро: находившийся рядом паровой буксир переместил самолет к берегу, а пассажиров эвакуировали и отправили в Москву, куда они летели изначально.

В центре Петербурга было немало прохожих, которые тут же сбежались к лайнеру

В центре Петербурга было немало прохожих, которые тут же сбежались к лайнеру

Поделиться

Воду из самолета пытались откачать, но он всё равно ушел под воду

Воду из самолета пытались откачать, но он всё равно ушел под воду

Поделиться

Вскоре после этого из самолета стали откачивать воду при помощи специального парохода с водосливом, однако лайнер всё равно затонул. Его подняли со дна на следующий день.

Среди пассажиров рейса был Таллинский митрополит Алексей Ридигер — будущий патриарх всея Руси Алексий II. Что интересно, клирик никогда не упоминал о том, что пережил подобные события.

Что было дальше

После происшествия власти занервничали: действия Мостового сочли непрофессиональными, потому что он не смог вовремя сесть в аэропорту. Однако на борту были иностранцы, которые стали на весь мир хвалить мастерство пилота, поэтому наказывать героя было уже как-то неловко.

В итоге Мостового наградили орденом, а капитану буксира Юрию Поршину, который кинулся на помощь тонущему самолету, подарили именные часы. Кроме того, и Мостовому, и второму пилоту Чеченеву выдали двухкомнатные квартиры — об этом позаботилось руководство «Аэрофлота».

Экипаж чуда на Неве. Слева направо: бортмеханик Смирнов, штурман Царёв, бортрадист Беремин, командир Мостовой и второй пилот Чеченев

Экипаж чуда на Неве. Слева направо: бортмеханик Смирнов, штурман Царёв, бортрадист Беремин, командир Мостовой и второй пилот Чеченев

Поделиться

Мостовой эмигрировал в Израиль в 1989 году и в последние годы жизни был там простым рабочим на фабрике. Второй пилот Василий Чеченев, который справился с виртуозной посадкой на воду, получил повышение: после аварии он стал командиром экипажа.

Сам лайнер успел еще послужить: после такого происшествия он, конечно, больше не взлетал, но всё еще смог пригодиться. Воздушное судно отправили в авиашколу Тамбовской области, где он стал тренажером для курсантов. В 1970 году самолет разобрали на металлолом.

После инцидента лайнер успел принести пользу: он стал авиатренажером для курсантов

После инцидента лайнер успел принести пользу: он стал авиатренажером для курсантов

Поделиться

15 августа 2019 года в Жуковском пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При аварийной посадке все пассажиры выжили — именно поэтому инцидент стали называть чудом на кукурузном поле.

Мы подробно рассказывали, что именно там произошло, публиковали поминутную видеореконструкцию посадки и интервью с легендарным пилотом Дамиром Юсуповым, который смог посадить самолет на поле без человеческих жертв.

СамолетАварийная посадкаЧудо на Неве
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter