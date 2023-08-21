Чудо на Неве. Как пассажирский лайнер сел на воду в центре Петербурга ровно 60 лет назад

К годовщине этого события мы решили вспомнить, как именно произошла легендарная посадка самолета. Публикуем полную хронологию событий и рассказываем, что было потом.

Курс на Петербург

Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Таллина в Москву утром 21 августа 1963 года. На борту находились 45 пассажиров и 7 членов экипажа. Проблемы начались вскоре после взлета: пилоты поняли, что носовое шасси заклинило и оно не убралось до конца.

Экипаж хотел сесть в эстонском аэропорту Юлемисте, но у погоды были другие планы: над взлетно-посадочной полосой сгустился туман. Лететь до самой Москвы в таком состоянии было опасно, поэтому диспетчеры дали команду посадить самолет в ленинградском Пулково.