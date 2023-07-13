На берегу были жена и дети: водолазы достали из реки тело мужчины

— Это произошло как идти от остановки «Звёздная» вниз к реке, по спуску на СНТ и прямо. Там котлован, место, где он соединяется с Обью, называется перешеек. Глубина-то небольшая. Произошло всё так быстро, никто ничего не понял. Утонувший молодой человек был с женой и детьми, — говорится в посте.