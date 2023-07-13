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СрочноВодолазы достали из притока Оби тело новосибирца
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На берегу были жена и дети: водолазы достали из реки тело мужчины

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе остановки «Звёздная»

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Инцидент произошел в Первомайском районе

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В Новосибирске в Первомайском районе вечером 12 июля водолазы достали из реки тело 38-летнего мужчины. Об этом сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте». Сейчас следователи устанавливают причину гибели сибиряка.

— По данному факту следователь выезжал на место. Тело 38-летнего мужчины извлекли из притока Оби. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели мужчины. Проводятся проверочные мероприятия, — сообщили НГС в пресс-службе регионального СК.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», инцидент произошел в районе остановки «Звёздная».

— Это произошло как идти от остановки «Звёздная» вниз к реке, по спуску на СНТ и прямо. Там котлован, место, где он соединяется с Обью, называется перешеек. Глубина-то небольшая. Произошло всё так быстро, никто ничего не понял. Утонувший молодой человек был с женой и детьми, — говорится в посте.

Ранее в Барабинском районе водолазы вытащили на берег тело 59-летнего местного жителя. Как оказалось, мужчина пропал 30 мая.

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