На берегу были жена и дети: водолазы достали из реки тело мужчины

В Новосибирске в Первомайском районе вечером
— По данному факту следователь выезжал на место. Тело
Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», инцидент произошел в районе остановки «Звёздная».
— Это произошло как идти от остановки «Звёздная» вниз к реке, по спуску на СНТ и прямо. Там котлован, место, где он соединяется с Обью, называется перешеек. Глубина-то небольшая. Произошло всё так быстро, никто ничего не понял. Утонувший молодой человек был с женой и детьми, — говорится в посте.
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