«Катастрофический взрыв». Как погибли миллиардеры на пропавшем батискафе: версия властей

В Береговой охране США заявили, что батискаф «Титан» мог взорваться.
Обломки, которые нашли в Атлантическом океане, имеют следы повреждений, которые характерны для «катастрофического взрыва, направленного внутрь» судна. Пять крупных обломков нашли примерно в 500 метрах от носовой части Титаника.
— Там, на морском дне, среда невероятно сурова. Обломки свидетельствуют о катастрофическом взрыве судна, — цитирует CNN Джона Могера, командующего Первым округом береговой охраны.
Могер подчеркнул, что для установления точных причин и хронологии катастрофы понадобится время.
Мы публиковали официальное заявление компании-оператора батискафа. В ней также признали гибель экипажа. Незадолго до этого заявления в океане нашли первые обломки судна.
Туристическая подводная лодка «Титан» пропала в понедельник. Команда подлодки состояла из пяти человек.
На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию. Запасы воздуха на пропавшем батискафе были рассчитаны на 96 часов, однако некоторые эксперты до последнего считали, что члены экипажа могут быть живы.
Здесь можно почитать, как выглядит батискаф «Титан» изнутри, а также сколько стоит экскурсия к утонувшему «Титанику».