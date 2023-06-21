«Вместо воды бежит мазут»: слив нефтепродуктов в озеро обнаружили жители ЖК «Свобода»

Жители Новосибирска обнаружили трубу, из которой сливаются нефтепродукты в озеро рядом с ЖК «Свобода». Слив обнаружили на Заслонова, 13/1. Фото и видео в редакцию НГС прислал читатель Дмитрий.
— Вчера вечером пошел гулять с собакой. Во время прогулки отпустил питомца, она убежала, спустя пару минут вернулась вся черная. Пошел поискать место, где она могла измазаться и обнаружил трубу, из которой вытекает жидкость похожая на мазут. Это труба идет от ЖК «Свобода», она используется как ливневая канализация, но вместо дождевой воды из нее бежит мазут и попадает в озеро, которое находится рядом с жилым комплексом, — рассказал Дмитрий.
По словам молодого человека, собаку ему пришлось отмывать от нефтепродуктов около полутора часов. Как отметил сибиряк, он обратился к участковому, а также сообщил о ситуации в Единую систему жизнеобеспечения Новосибирска.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу застройщика «ВИРА-Строй», а также направил официальный запрос в управляющую компанию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее новосибирцы сняли на видео ассенизаторы, которые сливали содержимое своих цистерн у жилых домов на улице Коминтерна. В администрации Дзержинского района заявили, что машина сливала воду из колодца.