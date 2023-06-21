freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 84.23
eur 92.07
Тема дняТаксист сбил подростка на мопеде
Все новости
Все новости

«Вместо воды бежит мазут»: слив нефтепродуктов в озеро обнаружили жители ЖК «Свобода»

По словам очевидцев, труба используется как ливневая канализация

90

Слив обнаружили на Заслонова, 13/1

Поделиться

Жители Новосибирска обнаружили трубу, из которой сливаются нефтепродукты в озеро рядом с ЖК «Свобода». Слив обнаружили на Заслонова, 13/1. Фото и видео в редакцию НГС прислал читатель Дмитрий.

— Вчера вечером пошел гулять с собакой. Во время прогулки отпустил питомца, она убежала, спустя пару минут вернулась вся черная. Пошел поискать место, где она могла измазаться и обнаружил трубу, из которой вытекает жидкость похожая на мазут. Это труба идет от ЖК «Свобода», она используется как ливневая канализация, но вместо дождевой воды из нее бежит мазут и попадает в озеро, которое находится рядом с жилым комплексом, — рассказал Дмитрий.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Дмитрий

По словам молодого человека, собаку ему пришлось отмывать от нефтепродуктов около полутора часов. Как отметил сибиряк, он обратился к участковому, а также сообщил о ситуации в Единую систему жизнеобеспечения Новосибирска.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу застройщика «ВИРА-Строй», а также направил официальный запрос в управляющую компанию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее новосибирцы сняли на видео ассенизаторы, которые сливали содержимое своих цистерн у жилых домов на улице Коминтерна. В администрации Дзержинского района заявили, что машина сливала воду из колодца.

По теме

КанализацияНефтепродуктыНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter