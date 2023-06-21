«Вместо воды бежит мазут»: слив нефтепродуктов в озеро обнаружили жители ЖК «Свобода»

— Вчера вечером пошел гулять с собакой. Во время прогулки отпустил питомца, она убежала, спустя пару минут вернулась вся черная. Пошел поискать место, где она могла измазаться и обнаружил трубу, из которой вытекает жидкость похожая на мазут. Это труба идет от ЖК «Свобода», она используется как ливневая канализация, но вместо дождевой воды из нее бежит мазут и попадает в озеро, которое находится рядом с жилым комплексом, — рассказал Дмитрий.