Подводная консервная банка: как выглядит изнутри батискаф, пропавший на пути к «Титанику»

Пока спасателям не удается установить хотя бы примерное место нахождения «Титана». Но, по данным CNN, благодаря специальным гидроакустическим устройствам они слышали «обратную связь» — звук, похожий на стук, который появлялся с периодичностью раз в полчаса как минимум четыре часа.

