Подводная консервная банка: как выглядит изнутри батискаф, пропавший на пути к «Титанику»

Чтобы зайти на борт батискафа «Титан», который отправился к «Титанику» 19 июня, нужно быть как минимум состоятельным человеком — один билет стоит 250 тысяч долларов. Второе важное условие — клаустрофобия должна быть вам просто незнакома. Рассказываем, в каких условиях оказались заперты туристы-миллиардеры.
Компания OceanGates, которая организовала экспедицию к «Титанику», готовила свой пятиместный батискаф «Титан» несколько лет. Летом 2022 года основатель и генеральный директор Стоктон Раш, демонстрируя почти готовую подлодку, заявлял, что это «единственная субмарина с пятью пассажирами, способная погрузиться на глубину, которая составляет половину глубины океана». Также он отмечал, что уникальная конструкция «Титана» с гладкими стенками делает ее особенно подходящей для перевозки людей.
— Нет никаких переключателей и предметов, на которые можно наткнуться, у нас есть одна кнопка, чтобы включить это. Все остальное делается с помощью сенсорных экранов и компьютеров, — рассказывал Раш.
При этом при строительстве «Титана» использовали большое количество готовых деталей, среди которых есть и откровенно экономичные — например, контроллера Logitech Bluetooth за 30 долларов. Однако на системах жизнеобеспечения экономить на стали — их сделали при консультациях с инженерами NASA.
Отдельное внимание уделили удобствам — на борту «Титана» есть туалет за шторкой.
— «Титан» — единственная субмарина для глубоководных погружений, в которой есть туалет, что обычно является большой проблемой для многих людей, когда они собираются провести 10 часов в подводной лодке с четырьмя людьми, которых они едва знают, — отмечал Раш в 2022 году.
Пассажиры подлодки размером с минивэн отправились исследовать обломки «Титаника» 19 июня, но спустя один час и 45 минут субмарина перестала выходить на связь. По словам береговой охраны США, воздуха на судне хватит до полудня 22 июня. Посмотрите, в каких условиях пассажиры ждут своего спасения.
Пока спасателям не удается установить хотя бы примерное место нахождения «Титана». Но, по данным CNN, благодаря специальным гидроакустическим устройствам они слышали «обратную связь» — звук, похожий на стук, который появлялся с периодичностью раз в полчаса как минимум четыре часа.