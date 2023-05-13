«Старики не успели выйти»: сотни сгоревших домов, погибшие люди. Репортаж из уничтоженного огнем села

Губернатор Курганской области Вадим Шумков тоже хранит молчание о количестве погибших в пожарах, отмечая, что их родственникам в ЧС выплатят по миллиону рублей. Накануне, спустя почти неделю после пожара, он приехал в старинное татарское село Юлдус и выразил в телеграм-канале соболезнования родственникам жертв пожаров.

— Это наши люди. Это наше общее горе, — написал Шумков.



На запрос наших коллег из 45.RU о числе погибших департамент информполитики губернатора ответил в письме, что вопрос «вне компетенции правительства Курганской области».

