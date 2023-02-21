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Землетрясения в Турции

В Турции произошло новое землетрясение. Люди массово вышли на улицы

СМИ сообщают об отключении электричества

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По зданиям пошли трещины

Видео: smotri_media / T.me

В Турции вновь случилось землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находится в Антакье. Толчки также ощущались в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле, сообщили европейские сейсмологи.

По информации турецких СМИ, в провинции Хатай произошло полное отключение электричества, люди покинули дома и массово вышли на улицы. Сообщается о разрушении зданий.

6 февраля Турция пережила, пожалуй, одно из самых разрушительных землетрясений. Мы следили за тем, что происходит в одном из пострадавших городов, в режиме онлайн и вели прямые трансляции из зоны бедствия и больницы. На месте обрушений продолжают работать спасатели — они до сих пор извлекают из-под завалов живых людей, в том числе и маленьких детей.

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