Лавина отрезала Сочи от России: снесла мост и повредила газопровод. Собрали видео от очевидцев

Крупная лавина сошла в поселке Эсто-Садок в горах Сочи. Как сообщают наши коллеги из издания 93.RU, лавина снесла опору моста, после чего двинулась на горнолыжные курорты.
Также известно, что стихия разрушила часть дорожного полотна на федеральной трассе А-147 — единственном автомобильном маршруте, соединяющем Сочи с другими регионами страны.
По предварительным данным, сход произошел между склоном «Альпика» Красной Поляны, который сегодня был закрыт для катания из-за повышенной лавиноопасности, и «Розой Хутор».
На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, что снежная река идет достаточно быстро и сметает всё на своем пути.
В муниципальном центре управления Сочи сообщили, что лавина сошла по специальному селеотводу в районе санно-бобслейной трассы, сломано ограждение и порваны коммуникации.
Сочинский «Водоканал» в свою очередь сообщил, что сход лавины в районе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне повредил водоводы, обеспечивающие водой горную Олимпийскую деревню. Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода. На месте создан оперштаб, ситуацию взяли на круглосуточный мониторинг. В «Водоканале» уточнили, что к месту ЧП направляют все необходимые материалы и технику.
В пресс-службе МЧС Кубани добавляют, что сошедшая лавина повредила еще и газопровод низкого давления. Газ сейчас перекрыт, с электричеством всё в порядке.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в горах на высоте 1170 метров над уровнем моря повредились инженерные коммуникации: линия газопровода и два водопровода. Люди не пострадали. Местным жителям по заявкам подвозят воду. В отключенных от ресурса отелях запас воды есть минимум на сутки.
На базе «Лаура», по словам очевидцев, снег сошел с крыши здания и засыпал трех человек. Отдыхающие оперативно начали раскапывать людей, все остались живы.
По информации 93.RU, в Сочи почти сутки льют проливные дожди, уровень воды в некоторых реках достиг неблагоприятных отметок. С утра на трассах сошло несколько оползней, в Катковой Щели смыло временную насыпь через реку Чухукт. Без переправы осталось 12 домов, в которых живут 40 человек. О подтоплениях также сообщают жители Дагомыса, Мацесты и Гортопа.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Завтра в Сочи непогода сохранится, предупреждает пресс-служба мэрии курорта. До конца 21 февраля в городе прогнозируют сильный порывистый ветер, мокрый снег, переходящий в дождь. Возможно налипание снега на проводах и деревьях.
На дорогах будет гололедица, видимость составит 500–1000 метров. Все городские службы перешли в режим повышенной готовности.
За подробностями разрушительной стихии и всем, что сейчас происходит в Сочи, вы можете следить в онлайн-трансляции наших коллег из издания SOCHI1.RU.