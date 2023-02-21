Лавина отрезала Сочи от России: снесла мост и повредила газопровод. Собрали видео от очевидцев

В муниципальном центре управления Сочи сообщили, что лавина сошла по специальному селеотводу в районе санно-бобслейной трассы, сломано ограждение и порваны коммуникации.



Сочинский «Водоканал» в свою очередь сообщил, что сход лавины в районе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне повредил водоводы, обеспечивающие водой горную Олимпийскую деревню. Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода. На месте создан оперштаб, ситуацию взяли на круглосуточный мониторинг. В «Водоканале» уточнили, что к месту ЧП направляют все необходимые материалы и технику.