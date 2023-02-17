«Возвращалась от гостей, но пропала»: в Новосибирске ищут 63-летнюю женщину

В Кировском районе Новосибирска потерялась 63-летняя Наталья Чебыкина. По словам волонтеров, женщина пропала вечером 17 февраля.



— Находилась у близких родственников в гостях за городом, вечером выехала на общественном транспорте к родным в город Новосибирск. Выйдя на одной из остановок, позвонила родным, сказав свое местоположение. Родные по приезду женщину не обнаружили. Ранее не пропадала, — сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

