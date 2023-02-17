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«Возвращалась от гостей, но пропала»: в Новосибирске ищут 63-летнюю женщину

Ранее сибирячка не пропадала

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Женщина пропала по пути к родным

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В Кировском районе Новосибирска потерялась 63-летняя Наталья Чебыкина. По словам волонтеров, женщина пропала вечером 17 февраля.

— Находилась у близких родственников в гостях за городом, вечером выехала на общественном транспорте к родным в город Новосибирск. Выйдя на одной из остановок, позвонила родным, сказав свое местоположение. Родные по приезду женщину не обнаружили. Ранее не пропадала, — сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Натальи: рост — 161 сантиметр, нормального телосложения. Волосы седые, глаза серо-голубые. В день пропажи была одета в коричнево-рыжую камуфляжную куртку, черно-розовый халат, черные штаны, черные галоши и серая шапка. С собой у женщины была черная сумка.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее в Новосибирске пропал 33-летний Евгений Стамбровский. Мужчина исчез 8 февраля этого года, его местонахождение неизвестно.

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