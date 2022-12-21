«Замерзал 10 часов, но так и не дождался помощи». Что известно о гибели школьника, который насмерть замерз в канаве

Знакомые семьи рассказали, что на самом деле у Даниила есть оба родителя, но они развелись и ребенок остался с отцом. С мамой в другой город уехала старшая сестра подростка.



— Они так решили — разделить детей. Мама с дочкой уехали в Пермь, а Даниил остался с папой. В Екатеринбурге у него еще и бабушка с дедушкой, — рассказала знакомая семьи. — Но у папы уже новая жена. И у них есть маленькие дети. Очень жалко мальчишку, что так всё произошло.