«Замерзал 10 часов, но так и не дождался помощи». Что известно о гибели школьника, который насмерть замерз в канаве

Трагедия, которая случилась в Екатеринбурге, потрясла город. В минувшее воскресенье, 18 декабря, 14-летнего школьника Даниила нашли мертвым в канаве у складских помещений. Мальчик ушел с ночевкой в гости и не вернулся домой. Оказалось, что новая компания выставила его на мороз в четыре утра. По словам знакомых подростка, парень находился под воздействием психотропных веществ и вел себя неадекватно — наглотался таблеток и не понимал, что делает. Все подробности узнавали журналисты Е1.RU. Они выяснили также, почему мальчик воспитывался без мамы.
Знакомые семьи рассказали, что на самом деле у Даниила есть оба родителя, но они развелись и ребенок остался с отцом. С мамой в другой город уехала старшая сестра подростка.
— Они так решили — разделить детей. Мама с дочкой уехали в Пермь, а Даниил остался с папой. В Екатеринбурге у него еще и бабушка с дедушкой, — рассказала знакомая семьи. — Но у папы уже новая жена. И у них есть маленькие дети. Очень жалко мальчишку, что так всё произошло.
Папа Даниила — дизайнер-график, член Союза художников. Во дворе дома, где расположены творческие мастерские, часто видели и 14-летнего Даниила. Пока отец работал, мальчик катался на улице на трюковом самокате.
Именно из художественной мастерской подросток и ушел ночевать к другу.
— Нормальный был парень, любил самокат. Всё лето он здесь катался и осенью прибегал к отцу, — рассказали соседи. — Отец у него очень хороший человек. Каждое утро встречаемся, он здоровается. Не пьет, ведет здоровый образ жизни, ездит на велосипеде.
Журналисты E1.RU связались с отцом погибшего мальчика. Валерий рассказал, что его сын десять часов мотался по району в неадекватном состоянии. По словам отца, подросток попал на несколько камер видеонаблюдения и на глаза десяткам прохожих, он просто мотался целый день, замерзал десять часов, но так и не дождался помощи. Даниил скончался от переохлаждения.
— Его видели с железной дороги: ни машинист, ни пассажиры тоже не сообщили, что молодой человек нуждается в помощи, находится в критическом состоянии. Для меня это чудовищное стечение обстоятельств, — рассказал Валерий, отец погибшего мальчика. — Всего лишь один звонок мог спасти сына. Все десять часов люди его не замечали. Если бы мне позвонили, я бы сразу поехал к нему.
На вопрос, были ли у него с сыном конфликты, Валерий вот что ответил:
— Если бы были конфликты, я бы никогда не отпустил сына из дома. У нас были очень доверительные отношения. Он к этому другу и раньше ходил, и отзванивался, и всё было в порядке, — говорит отец.
Друзья Даниила говорят, что у него не было вредных привычек, на уме были только спорт и учеба. Но на видео у приятелей в соцсетях парень светился то с банкой алкоголя, то с вейпом. В квартиру к новым приятелям его привел друг. Кроме него мальчик никого не знал в этой компании.
— Я не смогу его простить никогда за то, что он привел его туда и так поступил. Даня был очень жизнерадостным парнем, мы вместе катались на самокатах, так и познакомились, — рассказала подруга погибшего. — С мамой он встречался периодически, и переживаний по этому поводу у него особых не было. Он рассказывал, что остаться с отцом было проще, у мамы что-то не устроено было с жильем.
Кто-то вообще должен ответить за гибель ребенка? Ведь после пропажи 14-летнего школьника следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Это было сделано, чтобы активизировать поиски и использовать для них более широкий спектр действий. Но друзья подростка ищут виновных в трагедии. В вечер пропажи Даниил был на вечеринке, где принял таблетки и стал вести себя неадекватно. Тогда, по версии знакомых, его выгнали из квартиры. Даниил провел на улице около 10 часов и умер от переохлаждения.
— Я считаю, что просто так оставлять подобные ситуации нельзя, ведь даже если ты видишь что-то, что угрожает жизни другого человека, и ты просто прошел мимо — это статья 125 (УК РФ «Оставление в опасности». — Прим. ред.). Тут заведомо ему не помогли, да еще и усугубили положение. Думаю, что многие люди со мной абсолютно согласны. Детей должны наказать за их преступление, ведь Даня умер по их вине, — считает подруга парня.
Опытный адвокат по уголовным делам Сергей Колосовский вот что сказал по поводу гибели мальчика и наказания виновных за его смерть:
— Никому ничего не грозит, даже административной ответственности не будет. Говорить о ненадлежащем воспитании ребенка преждевременно, это может быть разовым происшествием, несчастным случаем, — считает адвокат. — Понять знакомых, которые выгнали буйного подростка, тоже можно, они, с одной стороны, поступили логично. Кроме того, выгнали его не на мороз, он замерз в силу своего неадекватного состояния, он не мог сориентироваться, как действовать. Я думаю, что в этом деле виноватых нет.
Подростков, которые выставили на мороз школьника, проверили на наркотики и алкоголь, запрещенных веществ в их крови не обнаружили. Ранее друзья погибшего мальчика рассказали, что произошло в квартире, где он был с ночевкой. Силовики проводят расследование.