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«Замерзал 10 часов, но так и не дождался помощи». Что известно о гибели школьника, который насмерть замерз в канаве

Парня отпустили с ночевкой к друзьям, а те выставили его на улицу

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Даниил часто бывал в Доме художника, где работал его отец

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Трагедия, которая случилась в Екатеринбурге, потрясла город. В минувшее воскресенье, 18 декабря, 14-летнего школьника Даниила нашли мертвым в канаве у складских помещений. Мальчик ушел с ночевкой в гости и не вернулся домой. Оказалось, что новая компания выставила его на мороз в четыре утра. По словам знакомых подростка, парень находился под воздействием психотропных веществ и вел себя неадекватно — наглотался таблеток и не понимал, что делает. Все подробности узнавали журналисты Е1.RU. Они выяснили также, почему мальчик воспитывался без мамы.

На стенах в Доме художников кто-то написал имя Даниила

На стенах в Доме художников кто-то написал имя Даниила

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Знакомые семьи рассказали, что на самом деле у Даниила есть оба родителя, но они развелись и ребенок остался с отцом. С мамой в другой город уехала старшая сестра подростка.

— Они так решили — разделить детей. Мама с дочкой уехали в Пермь, а Даниил остался с папой. В Екатеринбурге у него еще и бабушка с дедушкой, — рассказала знакомая семьи. — Но у папы уже новая жена. И у них есть маленькие дети. Очень жалко мальчишку, что так всё произошло.

В Доме художника многие знают папу погибшего мальчика

В Доме художника многие знают папу погибшего мальчика

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Папа Даниила — дизайнер-график, член Союза художников. Во дворе дома, где расположены творческие мастерские, часто видели и 14-летнего Даниила. Пока отец работал, мальчик катался на улице на трюковом самокате.

Именно из художественной мастерской подросток и ушел ночевать к другу.

— Нормальный был парень, любил самокат. Всё лето он здесь катался и осенью прибегал к отцу, — рассказали соседи. — Отец у него очень хороший человек. Каждое утро встречаемся, он здоровается. Не пьет, ведет здоровый образ жизни, ездит на велосипеде.

Даниил здесь не жил, но часто появлялся

Даниил здесь не жил, но часто появлялся

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Журналисты E1.RU связались с отцом погибшего мальчика. Валерий рассказал, что его сын десять часов мотался по району в неадекватном состоянии. По словам отца, подросток попал на несколько камер видеонаблюдения и на глаза десяткам прохожих, он просто мотался целый день, замерзал десять часов, но так и не дождался помощи. Даниил скончался от переохлаждения.

— Его видели с железной дороги: ни машинист, ни пассажиры тоже не сообщили, что молодой человек нуждается в помощи, находится в критическом состоянии. Для меня это чудовищное стечение обстоятельств, — рассказал Валерий, отец погибшего мальчика. — Всего лишь один звонок мог спасти сына. Все десять часов люди его не замечали. Если бы мне позвонили, я бы сразу поехал к нему.

На вопрос, были ли у него с сыном конфликты, Валерий вот что ответил:

— Если бы были конфликты, я бы никогда не отпустил сына из дома. У нас были очень доверительные отношения. Он к этому другу и раньше ходил, и отзванивался, и всё было в порядке, — говорит отец.

Друзья Даниила говорят, что у него не было вредных привычек, на уме были только спорт и учеба. Но на видео у приятелей в соцсетях парень светился то с банкой алкоголя, то с вейпом. В квартиру к новым приятелям его привел друг. Кроме него мальчик никого не знал в этой компании.

— Я не смогу его простить никогда за то, что он привел его туда и так поступил. Даня был очень жизнерадостным парнем, мы вместе катались на самокатах, так и познакомились, — рассказала подруга погибшего. — С мамой он встречался периодически, и переживаний по этому поводу у него особых не было. Он рассказывал, что остаться с отцом было проще, у мамы что-то не устроено было с жильем.

Кто-то вообще должен ответить за гибель ребенка? Ведь после пропажи 14-летнего школьника следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Это было сделано, чтобы активизировать поиски и использовать для них более широкий спектр действий. Но друзья подростка ищут виновных в трагедии. В вечер пропажи Даниил был на вечеринке, где принял таблетки и стал вести себя неадекватно. Тогда, по версии знакомых, его выгнали из квартиры. Даниил провел на улице около 10 часов и умер от переохлаждения.

— Я считаю, что просто так оставлять подобные ситуации нельзя, ведь даже если ты видишь что-то, что угрожает жизни другого человека, и ты просто прошел мимо — это статья 125 (УК РФ «Оставление в опасности». — Прим. ред.). Тут заведомо ему не помогли, да еще и усугубили положение. Думаю, что многие люди со мной абсолютно согласны. Детей должны наказать за их преступление, ведь Даня умер по их вине, — считает подруга парня.

Опытный адвокат по уголовным делам Сергей Колосовский вот что сказал по поводу гибели мальчика и наказания виновных за его смерть:

— Никому ничего не грозит, даже административной ответственности не будет. Говорить о ненадлежащем воспитании ребенка преждевременно, это может быть разовым происшествием, несчастным случаем, — считает адвокат. — Понять знакомых, которые выгнали буйного подростка, тоже можно, они, с одной стороны, поступили логично. Кроме того, выгнали его не на мороз, он замерз в силу своего неадекватного состояния, он не мог сориентироваться, как действовать. Я думаю, что в этом деле виноватых нет.

Подростков, которые выставили на мороз школьника, проверили на наркотики и алкоголь, запрещенных веществ в их крови не обнаружили. Ранее друзья погибшего мальчика рассказали, что произошло в квартире, где он был с ночевкой. Силовики проводят расследование.

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