Крупный пожар на новосибирской ферме: погиб человек и 59 животных

На ферме в Купинском районе Новосибирской области во время пожара погиб 58-летний мужчина. Также сгорели 59 животных.
О пожаре рассказал на оперативном совещании в правительстве региона Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области. По его словам, огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по НСО, пожар произошел 17 ноября в селе Медяково на улице Молодежной. Вызов поступил в 08:13.
— В результате погибло 59 животных и мужчина 1964 года рождения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля здания на площади 180 метров квадратных была полностью в огне, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.
Зимой пожар произошел на животноводческой ферме в Ордынском районе. Скот успели эвакуировать до приезда пожарных.