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Крупный пожар на новосибирской ферме: погиб человек и 59 животных

Крыша была полностью в огне

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Огонь был на площади 1500 квадратных метров

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На ферме в Купинском районе Новосибирской области во время пожара погиб 58-летний мужчина. Также сгорели 59 животных.

О пожаре рассказал на оперативном совещании в правительстве региона Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области. По его словам, огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по НСО, пожар произошел 17 ноября в селе Медяково на улице Молодежной. Вызов поступил в 08:13.

— В результате погибло 59 животных и мужчина 1964 года рождения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля здания на площади 180 метров квадратных была полностью в огне, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.

Зимой пожар произошел на животноводческой ферме в Ордынском районе. Скот успели эвакуировать до приезда пожарных.

ГУ МЧС по Новосибирской областиПожарФермаКупинский район
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