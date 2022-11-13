Легковушку сплющило между двумя грузовиками под Новосибирском – один человек погиб
На месте трагедии работают экстренные службы
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Как минимум один человек погиб в ДТП в районе города Обь. Фото страшной аварии очевидцы опубликовали в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На снимке видно, что между двух грузовиков оказался легковой автомобиль. От машины осталась груда искореженного металла.
- Погиб минимум один человек. На месте работают полицейские и сотрудники скорой помощи, -сообщают администраторы паблика.
Редакция НГС уточняет подробности Инцидента. В управлении ГИБДД по Новосибирской области оперативно прокомментировать ЧП не смогли.