Как ликвидировали утечку аммиака на хладокомбинате — видео от спасателей

Городские спасатели МАСС рассказали о том, как ликвидировали последствия утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате.

ЧП произошло в понедельник, 19 сентября 2022, в здании склада предприятия по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 54. В результате утечки пострадали 4 человека, один из них попал в больницу с отравлением.



— Сформированное из двух экипажей спасателей отделение газоспасателей провело разведку помещения. В результате разведки помещения, при отсутствии видимости, пострадавшие обнаружены не были, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе, — вторым этапом отделение газоспасателей перекрыло запорную арматуру.