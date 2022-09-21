Как ликвидировали утечку аммиака на хладокомбинате — видео от спасателей
ЧП произошло 19 сентября, его ликвидировали в течение двух суток
Городские спасатели МАСС рассказали о том, как ликвидировали последствия утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате.
ЧП произошло в понедельник, 19 сентября 2022, в здании склада предприятия по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 54. В результате утечки пострадали 4 человека, один из них попал в больницу с отравлением.
— Сформированное из двух экипажей спасателей отделение газоспасателей провело разведку помещения. В результате разведки помещения, при отсутствии видимости, пострадавшие обнаружены не были, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе, — вторым этапом отделение газоспасателей перекрыло запорную арматуру.
После этого, по данным МАСС, спасатели наложили на поврежденную трубу специальный бандаж, чтобы полностью локализовать утечку газа и приступили к очистке помещения от аммиака. Третьим этапом был наложен бандаж на трубу диаметром 32 мм, тем самым спасатели полностью локализовали утечку.
— В результате этих действий удалось снизить ПДК аммиака до нормы как на территории завода, так и в цехе, — уточнили спасатели, — аварийная труба будет заменена в ближайшее время.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основан в 2009 году, основной вид деятельности — производство мороженого. Генеральный директор — Мисюра Алексей Александрович. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 184,1 миллиона рублей, выручка — 2,2 млрд.
Ранее НГС писал о том, что для жизни и здоровья жителей ближайших к месту ЧП домов нет: по данным мэрии Новосибирска, ПДК аммиака во внешнем воздухе не превышено.