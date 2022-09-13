«Выпрыгнул из машины на полном ходу»: рыбака нашли в канаве с разбитой головой после конфликта с рыбоохраной
Близкие рыбака не верят в версию надзорщиков — теперь в инциденте разбираются следователи
33-летний Сергей Анисов оказался на больничной койке с пробитой головой после конфликта с сотрудниками рыбнадзора. Представители рыбоохраны уверяют, что мужчина находился в неадекватном состоянии и выпрыгнул из служебного УАЗа на полном ходу по пути в отделение полиции. Близкие пострадавшего в это не верят: по их словам, в версии много несостыковок. Журналист НГС Павел Тиунов узнал, как обычная рыбалка привела к конфликту и коме.
«Сам выпрыгнул из машины»
Инцидент произошёл 3 сентября в районе деревни Новорозино в Купинском районе Новосибирской области. Житель Купино Сергей Анисов рыбачил вместе со своим другом на мосту через протоку Кожурла (соединяет озера Большой и Малый Чан), когда к рыбакам подъехала машина рыбнадзора.
— Стояли рыбачили на спиннинг, Серега стоял метрах в 20 от меня. Я посмотрел — машина едет без опознавательных знаков, просто «УАЗ-Патриот». Один сотрудник вышел в начале моста, другой проехал на УАЗе дальше. Я пока возился с удочками и с рыбой, смотрю влево — у Сереги с сотрудником конфликт начался, — рассказал НГС друг Сергея Анисова по имени Валентин.
По его словам, между мужчинами завязалась потасовка, в которой представитель рыбнадзора использовал перцовый баллончик: брызгал Сергею в лицо и «тянул его в машину». Анисов решил подчиниться — сел на переднее сидение служебного УАЗа, попросив друга ехать за ними.
— Я спрашиваю сотрудника, мол, куда вы собрались его везти. Он мне объясняет, что в полицию в Купино. Я пока собирался, сматывал удочки, подъехал знакомый. Говорит: там кто-то в канаве валяется, рыбоохрана рядом стоит. Я говорю, мол, так это же Серега! — вспомнил Валентин.
Отъехав около 2 километров от места конфликта, мужчина увидел стоящий на обочине УАЗ рыбнадзора, а в канаве — своего друга Сергея Анисова.
— Спрашиваю, что случилось. Мне старший их говорит: вот, мол, мы его везли, он несколько раз пытался дверь открыть и в итоге выпрыгнул. Я спросил, какая скорость была — он сказал километров 40–50 в час. На место вызвали скорую и полицию, — пояснил Валентин.
Сергея Анисова госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. В настоящее время мужчина находится в коме в Купинской центральной районной больнице.
Что случилось в дороге?
Сестра пострадавшего Наталья в беседе с НГС подчеркнула, что в заявления сотрудников рыбнадзора не верит. 3 сентября женщина созванивалась со своим братом и признаков неадекватного поведения не заметила.
— Сергей — семьянин, у него двое детей, старший из которых с ДЦП. В тот день я созванивалась с ним — он не был пьян. Рыбалка для него — не способ заработать, а отдушина. Он ловил карася, который на рынке стоит 35 рублей за килограмм, — рассказала Наталья.
Родственники мужчины не знают, что стало поводом для конфликта между мужчиной и сотрудниками рыбнадзора. Друг пострадавшего Валентин пояснил, что на протоке запрещено рыбачить «пауками» (снасть в виде сетчатого сачка, который забрасывают в воду. — Прим. ред.), но они с другом пользовались исключительно спиннингами.
— Я не знаю, из-за чего там все началось. Я спрашивал о сути конфликта, но мне ничего не объяснили. Они мне даже удостоверения не показывали, — отметил мужчина.
Наталья указывает на странные, как она полагает, обстоятельства инцидента. Во-первых, женщина недоумевает, почему представители власти посадили неадекватного, как они заявляют, нарушителя на переднее сидение служебного автомобиля, чтобы отвезти его в отдел полиции. Во-вторых, почему, если ее брат выпрыгнул на полном ходу из салона авто, на его теле нет никаких других повреждений, кроме травмы головы.
— Он мог повредить себе руку или ногу, наконец, ссадины должны остаться. Но его тело — чистое, без царапин. Одежду отдали снохе, одежда вся чистая была, — добавила Наталья.
Женщина полагает, что в произошедшем должны разобраться правоохранители. Факт инцидента редакции НГС подтвердили в региональном управлении Следственного комитета РФ. В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку с целью выяснить все обстоятельства происшедшего.
«Был нетрезв и вел себя неадекватно»
Начальник Барабинского отдела рыбнадзора Александр Мистюк в беседе с журналистом НГС заявил, что 3 сентября сотрудники отдела проводили рейдовые мероприятия на протоке, где часто рыбаки пользуются запрещенными орудиями лова.
— Во время работы на инспектора рыбоохраны при исполнении ни с того ни с сего напал человек. В пьяном состоянии, нетрезвый, неадекватный. Из-за этого все началось. Люди были на служебной машине, в форме, со знаками отличия. От рыбака исходил стойкий запах алкоголя. Он вел себя неадекватно, это я подтверждаю. Что было дальше — пусть разбираются следователи, — отметил Мистюк.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, заявил, что в настоящее время сотрудник рыбнадзора отрицает факт применения перцового баллончика.
Помощник руководителя Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Дарья Гречишникова рассказала журналисту НГС, что в настоящее время проводится служебная проверка и следственным органам предоставлена вся запрашиваемая ими информация.
Ранее новосибирец похвастался пойманным осетром, за лов которого грозит штраф в 100 тысяч рублей.