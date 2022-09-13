«Выпрыгнул из машины на полном ходу»: рыбака нашли в канаве с разбитой головой после конфликта с рыбоохраной

Отъехав около 2 километров от места конфликта, мужчина увидел стоящий на обочине УАЗ рыбнадзора, а в канаве — своего друга Сергея Анисова.



— Спрашиваю, что случилось. Мне старший их говорит: вот, мол, мы его везли, он несколько раз пытался дверь открыть и в итоге выпрыгнул. Я спросил, какая скорость была — он сказал километров 40–50 в час. На место вызвали скорую и полицию, — пояснил Валентин.



Сергея Анисова госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. В настоящее время мужчина находится в коме в Купинской центральной районной больнице.

