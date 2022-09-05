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В Кабуле возле российского посольства взорвался террорист-смертник

По предварительным данным, погибли 20 человек

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Очевидцы сообщают о том, что жертвы есть

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Возле российского посольства в Кабуле на улице Дарул Аман произошел взрыв — об этом сообщает афганское агентство Aamaj News со ссылкой на собственные источники в столице. Позднее информацию подтвердила полиция Кабула.

Местные СМИ пишут, что взрыв произошел в очереди на получение виз. Жители близлежащих домов сообщают, что от взрыва вылетели стекла. Афганское издание Peshgo сообщает, что взрыв у российского посольства в Кабуле произошел, когда сотрудник дипмиссии покинул территорию консульского отдела. По неподтвержденным данным, по меньшей мере 20 человек погибли, а некоторые получили ранения. Издание MilitärNews сообщает, что погибли два российских дипломата.

По словам одного из жителей этого района, студента Кабульского университета, солдаты талибов заблокировали район и не разрешают никому снимать происходящее — отбирают мобильные телефоны и удаляют видео. Сам студент видел на земле «несколько трупов».

По данным арабского телеканала Al Arabiya, сторонники правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещённая на территории РФ террористическая организация), открыли по террористу огонь.

— Не добравшись до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства, — сообщил Reuters начальник полицейского участка Мавлави Сабир.

АфганистанВзрывКабулРоссийское посольство
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