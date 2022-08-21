В Ульяновской области фура врезалась в микроавтобус. Погибли 16 человек
По предварительным данным, погибшие — граждане Казахстана
В Ульяновской области 16 человек погибли в ДТП.
Трагедия произошла сегодня, 21 августа, около 15 часов. Как сообщили в полиции, водитель большегруза выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом. Тот оказался зажат между двумя грузовиками. Погибли 16 человек, еще несколько пострадали. По предварительной информации, к ДТП могло привести плохое самочувствие водителя фуры.
— Сейчас на месте работают экстренные службы. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего, — написал в своем Telegram-канале Алексей Русских, губернатор области.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, в салоне микроавтобуса остаются люди — всего их было 18.
— По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана, — добавил источник.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сотрудники МВД и медики. Возбуждено уголовное дело.