Чем известны Дарья Дугина, погибшая при взрыве машины, и ее отец



В связи с последними событиями многие также вспомнили, как в 2005 году Дугин участвовал в презентации «Евразийского антиоранжевого фронта»; компанию на пресс-конференции ему составлял Алексей Арестович, которого сейчас называют советником главы офиса украинского президента.



В целом в 2000-х Дугин отходит от активной политики в сторону публицистики и философии, становится профессором философского факультета МГУ и около года руководит телеканалом «Царьград».



Будучи идеологом «русского мира», Дугин поддерживал и присоединение Крыма к России в 2014 году, и действия РФ на территории Украины в 2022; он много писал об этом в соцсетях, иногда в эзотерическом контексте. В частности, известность приобрел его пост о том, что ход мировой истории контролирует тот, кто контролирует остров Змеиный.



В 2014 году Дугин попадает в санкционный список Евросоюза, а в 2015 — в аналогичный список США и Канады, досье на него было и на украинском сайте «Миротворец».

