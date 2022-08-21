Дочь идеолога «русского мира» погибла во взорванной машине
По предварительным данным, это было спланированное убийство
В районе подмосковного поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, владелица которого — Дарья Дугина, дочь политолога и известного общественного деятеля Александра Дугина. Девушка скончалась на месте, автомобиль полностью выгорел.
По предварительным данным, это было убийство. Подробности происшествия выясняются, на месте работают оперативные службы.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале, что целью убийц был сам Александр Дугин, и связал подрыв машины с происходящим на Украине.
— Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка! — написал он.
Скрипач Петр Лундстрем также заявил, что Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин.
— Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую, — написал он в своем телеграм-канале.
Александр Дугин — российский философ, политолог и социолог. Он выступает за создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками, его называют идеологом «русского мира». Александр Дугин находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины
Его дочь Дарья родилась в 1992 году. Она была политическим обозревателем Международного евразийского движения, во главе которого стоит ее отец. Окончила философский факультет МГУ.
4 июля 2022 года девушка попала под санкции Великобритании. Правительство внесло ее в список, так как посчитало, что Дугина оказывала «поддержку и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину».