«Утро началось не с кофе — руки до сих пор трясутся»: крымчане — о взрывах на складе боеприпасов в селе Майском

Схожие чувства испытали все жители Майского, а их в селе Джанкойского района Крыма не так уж и мало — чуть больше двух тысяч человек.



— Подскочили от грохота — сначала даже не понял, что случилось, думал, шкаф, что ли, упал? Потом вспышки в окнах — ну, думаю, вот это гроза! А грозу как раз обещали, — рассказывает Николай, местный таксист. — А потом понял — взрывы! А тут уже и жена вскочила и кричит: «Коля, смотри, горим!» Не сразу, но поняли, что это в военной части. А на улицу уже все выбежали, кто-то в сельсовет побежал…

