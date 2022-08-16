«Утро началось не с кофе — руки до сих пор трясутся»: крымчане — о взрывах на складе боеприпасов в селе Майском
Из-за взрывов повреждена железная дорога — поезда с материка останавливают на подъезде к Джанкойскому району и развозят по Крыму на автобусах
— Это горит склад рядом с моим домом, сегодня я, наверное, на работу не выйду, — печально вздыхает жительница села Майского. — Взрывом повыбивало все окна в нашем доме. В 6 утра рвануло. Утро началось не с кофе — руки до сих пор трясутся от нервов.
Схожие чувства испытали все жители Майского, а их в селе Джанкойского района Крыма не так уж и мало — чуть больше двух тысяч человек.
— Подскочили от грохота — сначала даже не понял, что случилось, думал, шкаф, что ли, упал? Потом вспышки в окнах — ну, думаю, вот это гроза! А грозу как раз обещали, — рассказывает Николай, местный таксист. — А потом понял — взрывы! А тут уже и жена вскочила и кричит: «Коля, смотри, горим!» Не сразу, но поняли, что это в военной части. А на улицу уже все выбежали, кто-то в сельсовет побежал…
По данным Министерства обороны России, в районе села Майского Джанкойского района Крыма произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Формулировка в заявлении почти такая же, как и в недавнем инциденте на военном аэродроме возле Новофедоровки. Тоже возгорание, тоже на обвалованной площадке временного хранения боеприпасов. К счастью, в Майском пострадавших меньше — двое местных жителей. Одного придавило рухнувшей стеной, другого ранило осколком стекла. Обоим мужчинам оказана своевременная помощь. А жителей села эвакуируют, пока не устранят последствия взрывов. Это жители уже второго поселка, которые вынуждены покинуть дома из-за взрывов снарядов на военном объекте.
— Школа закрыта, у нас там летний лагерь работает, естественно, никаких занятий ни сегодня, ни до окончания всех работ не будет, — рассказали нам в общеобразовательной школе села Майское. — Родители волнуются, нужно ли будет справки брать или другие объяснительные показывать из-за пропусков, а я уже устала объяснять, что и так всё понятно: ЧП — оно и есть ЧП, чтобы в первую очередь детей подальше увезти отсюда. На всякий случай.
Взрывы снарядов на полигоне повредили железнодорожное полотно в Джанкойском районе. Поэтому власти Крыма приняли решение останавливать поезда с материка в районе Владиславовки (северный район полуострова), а дальше туристов развозить по Крыму автобусами.
— Принято решение все поезда пассажирские, следующие с материка, останавливать во Владиславовке, пересаживать на автобусы, и до ближайших автостанций будет полностью организован развоз людей, — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале.
А пока идут активные работы по восстановлению железнодорожного полотна и устранению последствий взрывов на полигоне. Пока размер ущерба оценить не удалось.
А в это время
Почти одновременно с пожаром на полигоне в селе Майское в самом Джанкое вспыхнул трансформатор на местной подстанции. К счастью, обошлось без жертв и серьезных последствий. Пожар удалось ликвидировать за несколько часов. Электричество на все объекты города подается в прежнем объеме.
Кстати, Джанкойский район входит в список территорий Крыма, где неделю назад был продлен режим высокой террористической опасности. Мы следим за развитием событий.