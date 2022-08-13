«Вы хотите завтра приехать сюда на трупы?» Мэрия Омска судилась с жильцами, доказывая, что дом не аварийный, пока он не рухнул
Сейчас власти дружно рапортуют о проделанной работе на руинах несчастной пятиэтажки
Накануне, 12 августа, в старенькой кирпичной пятиэтажке на окраине Омска рухнула стена. Часть дома — та, в которой находились места общего пользования, туалеты и душевые, — буквально сравнялась с землей. По счастливой случайности в момент обрушения там никого не было. При этом жильцы дома на 20-го Партсъезда, 53 уже давно считали его проблемным. Они били тревогу с прошлого года, после того как начала разрушаться кирпичная кладка стены. Однако дом местные власти наотрез отказывались признавать его аварийным. В пятиэтажке продолжали жить люди. NGS55.RU рассказывает, как на протяжении трех лет они безуспешно пытались достучаться до муниципалитета и чем это в итоге закончилось.
Сыпался на глазах
Пятиэтажное кирпичное здание было построено в 1966 году. Изначально здесь располагалось общежитие
— Когда завод передал дом городу, ремонт в нём никто так и не сделал. Потом муниципалитет дал нам право приватизировать жилье, но дом так и не отремонтировали. Потом одна за другой сменялись управляющие компании — все непутевые. Может быть, отчасти были виноваты и жильцы, которые не всегда вносили платежи. Но в итоге случилось следующее — в начале 2021 года из-за прорыва трубы управляющая компания «Мир» на несколько дней отключила нас от отопления. Дом замерз и дал трещины. Потом отопление запустили, но дом повело. С февраля нашим домом занималась другая управляющая компания — «Каскад». А весной, в апреле 2021 года, начала сыпаться кладка дома, — рассказывает Екатерина.
Эвакуация
В ночь с 21 на 22 апреля 2021 года жильцы пятиэтажки проснулись под грохот и крики «эвакуация!». С торца здания на первом этаже осыпался слой кирпичной кладки. Также трещины пошли вдоль пола второго этажа. Посреди ночи людям пришлось выбираться из своих квартир на улицу. Как водится, на место происшествия приехали сотрудники мэрии, в прокуратуре рапортовали о проверке работы должностных лиц, следивших за состоянием дома.
Директор управляющей компании «Каскад» Светлана Дирксен тогда заявила, что кладка обвалилась из-за плохой гидроизоляции. По ее словам, стена стала разрушаться после того, как жильцы дома начали ставить в санузлах душевые кабины. Вода попадала в стену, а потом растаяла и размыла ее. Глава управляющей компании настаивала на том, что люди должны сами заниматься ремонтом в помещениях общего пользования, но в то же время пообещала им восстановить разрушенную стену. Жильцы, в свою очередь, заявили, что ответственность и за дом, и за места общего пользования должна нести управляющая компания.
— Они дождутся, когда дом сложится! Когда придавит всех! Дальше что нам делать? У нас трещины! Второй этаж — пол прогнулся, пятый этаж — по полу трещина пошла. Вы хотите обрушения? Вы хотите завтра приехать сюда на трупы? Нам сегодня что делать? Мы с часу ночи на улице находимся! Вы сказали, что решаете вопрос, но вы об этом уже говорили. Скажите что-нибудь по делу, для галочки-то зачем? — с такими словами жительница дома обращалась к сотрудникам администрации Советского округа. Ей ответили, что вопрос уже стоит на контроле администрации и областного правительства. Тогда же сотрудники мэрии попытались убедить жильцов на несколько дней закрыть санузлы и установить рядом с домом биотуалет.
Весной 2021 года наши корреспонденты побывали внутри дома, и оказалось, что изнутри он выглядит ничуть не лучше, чем снаружи. Плитка отошла, трубы прогнили, а стены и потолок дома покрылись трещинами. Выяснилось, что старшая по дому обращалась в мэрию по поводу трещин еще в 2019 году и получила ответ о том, что фасад дома планируется обновить в ближайшем будущем. Но этого так и не произошло.
Сквозная дыра
В июле этого года наши корреспонденты снова приехали к многострадальному дому и обнаружили, что за 14 месяцев ситуация значительно ухудшилась. На том месте, где в прошлом году осыпалась кирпичная кладка, к тому времени образовалась сквозная дыра, в которую мог свободно пройти человек. Осыпающиеся кирпичи падали в одну кучу, и жильцы не видели смысла в том, чтобы их убирать. Пенсионерка Татьяна Ивановна рассказала о том, что ей приходится мыться у знакомых: в санузле пол буквально гуляет под ногами, и находиться там опасно.
Не самым радужным стал итог сотрудничества собственников с управляющей компанией «Каскад» — свои обещания восстановить стену дома она так и не выполнила, а вскоре и вовсе отказалась обслуживать пятиэтажку. Также выяснилось, что жильцы уже год пытаются через суд добиться, чтобы их дом признали аварийным. Суд дважды вставал на их сторону, но мэрия дважды подавала на апелляцию и обжаловала это решение.
Жильцы дома пытались привлечь внимание к своей проблеме в соцсетях. Но в Фонде капитального ремонта заявили о том, что дом не признан аварийным (притом что он изношен на 76%), поэтому провести в нём комплексный ремонт не получится.
— По закону Фонд капремонта не имеет права выполнять восстановительные работы подобного рода и в таком объеме: в Омской области по региональной программе не проводится комплексный ремонт, а этому дому требуется именно такой. В этом нарушение и превышение предельной допустимой стоимости работ, которая может оплачиваться за счет средств Фонда капремонта. На основании решения общего собрания собственников помещений в доме региональным оператором приостановлены работы по капремонту фасада до решения в суде вопроса о признании дома аварийным, — пояснили в ведомстве.
Впрочем, общаясь с жильцами дома напрямую, сотрудники фонда признавали, что ремонт не решит проблему.
— Мы обращались в Фонд капитального ремонта. Там работают грамотные инженеры. Они осмотрели наш дом и развели руками: «Он не подлежит ремонту. Его нужно сносить, потому что тут опасно». Слесари говорили, что он эту зиму не проживет — всё гнилое, — вспоминает жительница дома Екатерина.
Аварийным не считается
12 июля под очередным постом о плачевном состоянии дома на 20-го Партсъезда в соцсетях мэрия опубликовала комментарий, в котором резюмировала: дом не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а значит оснований для расселения пятиэтажки нет. Действительно, между жильцами дома и администрацией продолжалось судебное разбирательство о признании дома аварийным. А ровно через месяц, 12 августа, случилось неизбежное: стена многострадального дома рухнула и почти сравнялась с землей. Мэр и сотрудники департамента городского хозяйства сразу же примчались на место происшествия. Спасатели до самого утра разбирали завалы дома. К счастью, и на этот раз никто из жильцов не пострадал (видимо, эти люди действительно родились в рубашках). Людям предложили провести ночь в спортивном зале гимназии, расположенной недалеко от дома. Сейчас они находятся в растерянности.
— Я сегодня даже не знаю, где я буду ночевать. В школу не хочу идти — представьте, какие там будут условия, если у нас в доме столько народу проживало и их всех соберут в спортзале. Жильцам вешали лапшу на уши, глаза замазывали — и случилось то, что случилось. А я только чудом осталась жива, ведь стояла рядом с этой стеной, когда она падала. На коленках ползла и кричала соседям: «Вызывайте МЧС!» Я эти страшные секунды запомню на всю жизнь, — поделилась с корреспондентом NGS55.RU Екатерина Синельникова. — У меня сын — участник СВО. За что сражается мой сын? Чтобы я под руинами осталась?
Уже к вечеру благодаря проверке прокуратуры выяснилось, что некие должностные лица знали о том, что у здания есть признаки аварийности, но ничего не предпринимали. Следком возбудил уголовное дело о халатности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта, а министр МЧС России Александр Куренков дал поручение проверить весь аварийный жилой фонд в Омске.