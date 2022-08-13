«Вы хотите завтра приехать сюда на трупы?» Мэрия Омска судилась с жильцами, доказывая, что дом не аварийный, пока он не рухнул

Сыпался на глазах

Пятиэтажное кирпичное здание было построено в 1966 году. Изначально здесь располагалось общежитие № 3 завода синтетического каучука, а позже дом сделали многоквартирным. По словам самих жильцов, жизнь в пятиэтажке с каждым годом становилась всё более ужасной. Многодетная мать Екатерина Синельникова живет в доме на 20-го Партсъезда с 1997 года. По ее словам, здание давно находилось в плачевном состоянии, но с начала 2021 года жить в пятиэтажке стало по-настоящему опасно.

— Когда завод передал дом городу, ремонт в нём никто так и не сделал. Потом муниципалитет дал нам право приватизировать жилье, но дом так и не отремонтировали. Потом одна за другой сменялись управляющие компании — все непутевые. Может быть, отчасти были виноваты и жильцы, которые не всегда вносили платежи. Но в итоге случилось следующее — в начале 2021 года из-за прорыва трубы управляющая компания «Мир» на несколько дней отключила нас от отопления. Дом замерз и дал трещины. Потом отопление запустили, но дом повело. С февраля нашим домом занималась другая управляющая компания — «Каскад». А весной, в апреле 2021 года, начала сыпаться кладка дома, — рассказывает Екатерина.