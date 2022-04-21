Бывший топ-менеджер газовой компании «Новатэк» с семьей найдены мертвыми в Испании
Полиция считает, что он убил жену и дочь и покончил с собой
Бывший топ-менеджер одной из крупнейших российских газовых компаний «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с женой и дочерью. Об этом сообщает местный телеканал Telecinco. Как утверждает телеканал, Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и обычно проживал во Франции, а в Испанию семья прибыла на пасхальные праздники.
По информации правоохранительных органов Испании, тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар. В каталонской полиции подтвердили ТАСС, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой. Впрочем, имен погибших полиция пока не называет, ссылаясь на то, что ведется расследование произошедшего.
На днях в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев и его семья. По предварительной информации следствия, Аваев застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.
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