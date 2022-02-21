Взрыв произошел на Красноярском заводе цветных металлов: пострадали 4 человека

На заводе «Красцветмет» в Красноярске сегодня утром, 21 февраля, произошел взрыв во время регулярных испытаний на одном из реакторов. Пострадали четыре сотрудника предприятия, которые в этот момент находились рядом: они получили контузию и находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщил NGS24.RU со ссылкой на руководителя управления информационной политики «Красцветмета» Марию Юферову.

— Произошел газовый хлопок. Он был достаточно сильный в реакторе, где происходит химическая реакция. Люди, которые работали с этим объектом в этот момент, пострадали, все они сотрудники «Красцветмета», тяжелых нет, никто не госпитализирован. Но у них легкая степень контузии именно от сильного хлопка. Руки, ноги, глаза — всё это целое. Ситуация для нас нетипичная, это точно инцидент, но хорошо, что всё обошлось и сильно люди не пострадали, — пояснила Юферова.

