Что происходит на границе России и Украины. Хроника

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Запад нагнетает атмосферу, пытаясь создать непреодолимую конфронтацию РФ с НАТО». Его слова передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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ТАСС: глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши призвал провести 21 февраля заседание трехсторонней контактной группы по Украине.
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В Россию въехали 70 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает телеканал «Россия-24».
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече с главами МИД ЕС призвал ввести против России хотя бы отдельные санкции, передает ТАСС.
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Канцлер ФРГ в течение дня собирается провести переговоры с президентом России, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин Германии.
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отверг обвинения в обстреле пограничного пункта в Щербаково.
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Больше 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки остались без централизованного водоснабжения из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. В ДНР объявлена чрезвычайная ситуация, пишет РИА Новости. Сейчас к домам подвозят техническую воду, идут работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод.
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Снаряд упал возле хутора Щербаково в Неклиновском районе — между российским Таганрогом и украинским Мариуполем. Он разрушил постройку, пострадавших нет, сообщил источник 161.RU в силовых структурах.
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ФСБ показывает кадры разрушенного пограничного пункта в селе Щербаково.
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По последним данным, более 7 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР вывезли за сутки из Ростовской области в другие регионы.
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Вентилятор главного проветривания остановлен на шахте Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, под землей 266 человек, их оперативно выводят наверх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго ДНР.
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