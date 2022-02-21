21 февраля понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняQR-коды хотят отменить - рано или уже пора?
Ведущие
Все новости
Все новости

Что происходит на границе России и Украины. Хроника

В Ростовской области снаряд разрушил пограничный пункт

7 819
132Обсудить

Поделиться

В России продолжается расселение беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик: тысячи людей уже прибыли в Ростовскую область, и в ближайшее время часть из них разъедется по другим регионам РФ. В это же время на границе Украины и России сохраняется тревожная обстановка: в ФСБ сообщили о том, что украинский снаряд разрушил погранпункт в 150 метрах от границы. В этой онлайн-трансляции мы собираем всё, что известно к этому часу.

Анна Жилова

Поделиться

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Запад нагнетает атмосферу, пытаясь создать непреодолимую конфронтацию РФ с НАТО». Его слова передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Поделиться

Анна Жилова

Поделиться

ТАСС: глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши призвал провести 21 февраля заседание трехсторонней контактной группы по Украине.

Поделиться

Анна Жилова

Поделиться

В Россию въехали 70 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает телеканал «Россия-24».

Поделиться

Анна Жилова

Поделиться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече с главами МИД ЕС призвал ввести против России хотя бы отдельные санкции, передает ТАСС.

Поделиться

Анна Жилова

Поделиться

Канцлер ФРГ в течение дня собирается провести переговоры с президентом России, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин Германии.

Поделиться

Анна Жилова

Поделиться

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отверг обвинения в обстреле пограничного пункта в Щербаково.

Поделиться

Анна Жилова

Поделиться

Больше 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки остались без централизованного водоснабжения из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. В ДНР объявлена чрезвычайная ситуация, пишет РИА Новости. Сейчас к домам подвозят техническую воду, идут работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод.

Поделиться

Анна Жилова

Поделиться

Снаряд упал возле хутора Щербаково в Неклиновском районе — между российским Таганрогом и украинским Мариуполем. Он разрушил постройку, пострадавших нет, сообщил источник 161.RU в силовых структурах.

Поделиться

Поделиться

ФСБ показывает кадры разрушенного пограничного пункта в селе Щербаково.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

По последним данным, более 7 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР вывезли за сутки из Ростовской области в другие регионы.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

Вентилятор главного проветривания остановлен на шахте Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, под землей 266 человек, их оперативно выводят наверх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго ДНР.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter