Что происходит на границе России и Украины. Хроника

В России продолжается расселение беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик: тысячи людей уже прибыли в Ростовскую область, и в ближайшее время часть из них разъедется по другим регионам РФ. В это же время на границе Украины и России сохраняется тревожная обстановка: в ФСБ сообщили о том, что украинский снаряд разрушил погранпункт в 150 метрах от границы. В этой онлайн-трансляции мы собираем всё, что известно к этому часу.