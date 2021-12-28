«Разводиться не хотел». Муж-программист расправился с женой и детьми из ревности? Что известно о зверски убитой семье

На вопрос, злоупотреблял ли Николай алкоголем, собеседница говорит, что выпившим его ни разу не видела: «Но многие говорят, что да, стал часто выпивать. Может, так и есть». Врагов и недоброжелателей у него, кто мог бы совершить расправу над семьей, она не припомнила.



По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по частям «а» и «в» статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Назначены судмедэкспертизы, которые покажут, от чего и в какой срок погибли все четверо в квартире. Также следователи ищут следы третьих лиц, которые могли находиться внутри. Как только соберется этот пазл, будет поставлена точка во всей этой страшной истории.



Что могло побудить к детоубийству?

Мы попросили президента красноярского отделения «Профессиональной психотерапевтической лиги», врача-психотерапевта Николая Рычкова прокомментировать одну из версий, по которой вина лежит на главе семейства. Делает он это очень аккуратно, ведь полная картина преступления неясна.

— Здесь маячит идея патологического аффекта — особого состояния, когда человек, доведенный до временного эмоционального помешательства, отчаяния, не сильно ведает, что творит. В этот момент он может совершать действия, к которым в нормальном состоянии и реальном мире не готов. Например, так говорят про каких-нибудь хрупких клерков-бухгалтеров, которые на фоне мощных переживаний могут, вдруг очутившись в закрытом месте, раскидать двухметровых охранников, всех положить, перемахнуть трехметровый забор и проснуться в соплях, слезах и крови, не понимая, где он. Это ситуация похожая в том смысле, что человек расправился с семьей и собой, — рассуждает собеседник. — В психиатрии это считается кратким помешательством, когда человек не ведает, что творит, на фоне общего психического благополучия.