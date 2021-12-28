28 декабря вторник
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 6/10
usd 73.23
eur 82.94
СрочноМальчик ударил девочку — у нее разорвался кишечник
Все новости
Все новости

«Разводиться не хотел». Муж-программист расправился с женой и детьми из ревности? Что известно о зверски убитой семье

Знакомые говорят, что супругу не нравилось, что его вторая половина проводит время с разведенными подругами

7 334
55Обсудить

Поделиться

Пара была жената больше 11 лет, осенью женщина подала на развод

Пара была жената больше 11 лет, осенью женщина подала на развод

Поделиться

Трагедия произошла за четыре дня до семейного праздника, Нового года. Рано утром жительница Канска пришла к своей дочери на съемную квартиру, и обнаружила там тело 35-летней дочери Светланы и двух внуков — 11-летнего мальчика и 7-летней девочки. Рядом с ними в комнате лежал окровавленный зять Николай. У всех — колотые раны. Вместе с соседями она вызвала скорую и наряд полиции, но спасать уже было некого.

Что случилось в ночь на понедельник, 27 декабря, в злополучной квартире?


Первая информация с места кровавой расправы была путаной и скомканной. Журналисты местного телеканала «Лимон-ТВ», со слов жителей дома, сообщили, что в квартире найдено тело пожилого мужчины, якобы дедушки семьи, а в два часа ночи из подъезда выходил незнакомец. Однако в Следственном комитете Красноярского края и полиции это опровергли. Сейчас там рассматривают несколько версий, одна из них — это глава семьи Николай Куропаткин убил супругу и детей, а после свел счеты с жизнью. Ночью из квартиры слышались ругань, а потом крики Светланы.

Дело оказалось настолько резонансным, что в городок на 88 тысяч человек в 200 километрах от Красноярска выехали руководитель краевой полиции Александр Речицкий и глава краевого СК Александр Зюбанов. Сейчас опрашиваются все свидетели и родственники погибшей семьи, криминалисты осматривают квартиру.

Соседи слышали крики ночью из квартиры погибших

Соседи слышали крики ночью из квартиры погибших

Поделиться

В полиции говорят, что пара находилась в процессе развода. Супруга с детьми съехала от 38-летнего Николая в начале осени и подала заявление. По данным следствия, супруг разводиться не хотел и всячески оттягивал суд, перенося заседание. Последний раз его перенесли на 19 января грядущего года. По словам Александра Речицкого, Николай поднимал руку на супругу, и мировой судья за побои выписала ему штраф в 5 тысяч рублей.

— Характеристики по семье положительные, дети учились в лицее, в доме всё аккуратно, видно, что к школе готовились, — сказал Речицкий журналистам.

История семьи: от знакомства в банке до рождения детей и жгучей ревности


В последний раз 35-летняя Светлана была в соцсетях в воскресенье, 26 декабря, в 14:55. За считаные часы до своей гибели. Со страницы в «Одноклассниках» со снимков смотрит ухоженная брюнетка с длинными волосами и милой улыбкой. Вот она с подругой на тренировке в спортзале, вот сидит за чашкой кофе или катается на лошади. Фото с детьми мало, с утренников. Возможно, они скрыты от незнакомцев в альбомах. На странице супруга — старое фото 2013 года, а в ленте — кадры с семейных посиделок с родителями и детьми в 2016–2017 годах. Всё, как у обычных семей: накрытый стол, растяжки «С днем рождения», улыбки и позирование на камеру. Светлана и Николай сидят рядом, держа малышей на руках.

Как рассказали корреспонденту NGS24.RU люди, знавшие Куропаткина, будущие супруги познакомились больше 12 лет назад в банке, где оба работали. Николай был программистом, подрабатывал починкой техники, в последнее время трудился в частной фирме.

Светлана и Николай на праздничном вечере, 2016 год

Светлана и Николай на праздничном вечере, 2016 год

Поделиться

Все знакомые не верят, что Николай мог стать детоубийцей:

— Зная Николая, я не верю в это. Он спокойный, домашний, заботливый отец и муж. Я его могу только так охарактеризовать. Не верю в происходящее, не знаю, если это он сделал, что его сподвигло на убийство своей семьи, особенно своих родных детей. Не могу поверить, — в шоке от услышанного знакомая главы семейства.

Светлану она знала плохо, но говорит, со слов Николая, что инициатором развода была именно супруга.

— Николай нам рассказывал об этом, что ругались они в последнее время из-за того, что его жена часто стала встречаться с компанией подруг (причем все разведенные), ходить по кафе, даже стала порой не ночевать дома, вот поэтому они стали сильно ругаться, и, я думаю, побои были связаны с этим. Был ли у нее кто, я не знаю, с ней сама не общалась, а с его слов знаю, что подозревал ее. Но сам не ловил ее ни с кем, — вспоминает собеседница.

На вопрос, злоупотреблял ли Николай алкоголем, собеседница говорит, что выпившим его ни разу не видела: «Но многие говорят, что да, стал часто выпивать. Может, так и есть». Врагов и недоброжелателей у него, кто мог бы совершить расправу над семьей, она не припомнила.

По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по частям «а» и «в» статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Назначены судмедэкспертизы, которые покажут, от чего и в какой срок погибли все четверо в квартире. Также следователи ищут следы третьих лиц, которые могли находиться внутри. Как только соберется этот пазл, будет поставлена точка во всей этой страшной истории.

Что могло побудить к детоубийству?

Мы попросили президента красноярского отделения «Профессиональной психотерапевтической лиги», врача-психотерапевта Николая Рычкова прокомментировать одну из версий, по которой вина лежит на главе семейства. Делает он это очень аккуратно, ведь полная картина преступления неясна.

— Здесь маячит идея патологического аффекта — особого состояния, когда человек, доведенный до временного эмоционального помешательства, отчаяния, не сильно ведает, что творит. В этот момент он может совершать действия, к которым в нормальном состоянии и реальном мире не готов. Например, так говорят про каких-нибудь хрупких клерков-бухгалтеров, которые на фоне мощных переживаний могут, вдруг очутившись в закрытом месте, раскидать двухметровых охранников, всех положить, перемахнуть трехметровый забор и проснуться в соплях, слезах и крови, не понимая, где он. Это ситуация похожая в том смысле, что человек расправился с семьей и собой, — рассуждает собеседник. — В психиатрии это считается кратким помешательством, когда человек не ведает, что творит, на фоне общего психического благополучия.

В измененном сознании, считает психотерапевт, глава семейства мог и не понимать, что наделал. В эпоху пандемии, добавляет он, подобные истории появляются всё чаще:

— Это связано с ковидом, постковидными обстоятельствами, с общей стагнацией и избыточными переживаниями по поводу близких. Людям приходится открывать те потаенные дверки, которые раньше были прикрыты, поскольку они так близко не контактировали и были разделены работой, какими-то хобби. На фоне отсутствия лишнего движения все травмы, психотравмы начинают усиливаться. Это же не единственный случай. Много историй, когда мама что-то делает с детьми, мужчины начинают вести себя крайне агрессивно к своим близким, — заключил Николай Рычков.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ10

Поделиться

Поделиться

Канскубийство детейубийство из ревностиубийство семьи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter