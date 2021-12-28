«Разводиться не хотел». Муж-программист расправился с женой и детьми из ревности? Что известно о зверски убитой семье

Трагедия произошла за четыре дня до семейного праздника, Нового года. Рано утром жительница Канска пришла к своей дочери на съемную квартиру, и обнаружила там тело
Что случилось в ночь на понедельник, 27 декабря, в злополучной квартире?
Первая информация с места кровавой расправы была путаной и скомканной. Журналисты местного телеканала «Лимон-ТВ», со слов жителей дома, сообщили, что в квартире найдено тело пожилого мужчины, якобы дедушки семьи, а в два часа ночи из подъезда выходил незнакомец. Однако в Следственном комитете Красноярского края и полиции это опровергли. Сейчас там рассматривают несколько версий, одна из них — это глава семьи Николай Куропаткин убил супругу и детей, а после свел счеты с жизнью. Ночью из квартиры слышались ругань, а потом крики Светланы.
Дело оказалось настолько резонансным, что в городок на 88 тысяч человек в 200 километрах от Красноярска выехали руководитель краевой полиции Александр Речицкий и глава краевого СК Александр Зюбанов. Сейчас опрашиваются все свидетели и родственники погибшей семьи, криминалисты осматривают квартиру.
В полиции говорят, что пара находилась в процессе развода. Супруга с детьми съехала от
— Характеристики по семье положительные, дети учились в лицее, в доме всё аккуратно, видно, что к школе готовились, — сказал Речицкий журналистам.
История семьи: от знакомства в банке до рождения детей и жгучей ревности
В последний раз 35-летняя Светлана была в соцсетях в воскресенье, 26 декабря, в 14:55. За считаные часы до своей гибели. Со страницы в «Одноклассниках» со снимков смотрит ухоженная брюнетка с длинными волосами и милой улыбкой. Вот она с подругой на тренировке в спортзале, вот сидит за чашкой кофе или катается на лошади. Фото с детьми мало, с утренников. Возможно, они скрыты от незнакомцев в альбомах. На странице супруга — старое фото 2013 года, а в ленте — кадры с семейных посиделок с родителями и детьми в 2016–2017 годах. Всё, как у обычных семей: накрытый стол, растяжки «С днем рождения», улыбки и позирование на камеру. Светлана и Николай сидят рядом, держа малышей на руках.
Как рассказали корреспонденту NGS24.RU люди, знавшие Куропаткина, будущие супруги познакомились больше 12 лет назад в банке, где оба работали. Николай был программистом, подрабатывал починкой техники, в последнее время трудился в частной фирме.
Все знакомые не верят, что Николай мог стать детоубийцей:
— Зная Николая, я не верю в это. Он спокойный, домашний, заботливый отец и муж. Я его могу только так охарактеризовать. Не верю в происходящее, не знаю, если это он сделал, что его сподвигло на убийство своей семьи, особенно своих родных детей. Не могу поверить, — в шоке от услышанного знакомая главы семейства.
Светлану она знала плохо, но говорит, со слов Николая, что инициатором развода была именно супруга.
— Николай нам рассказывал об этом, что ругались они в последнее время из-за того, что его жена часто стала встречаться с компанией подруг (причем все разведенные), ходить по кафе, даже стала порой не ночевать дома, вот поэтому они стали сильно ругаться, и, я думаю, побои были связаны с этим. Был ли у нее кто, я не знаю, с ней сама не общалась, а с его слов знаю, что подозревал ее. Но сам не ловил ее ни с кем, — вспоминает собеседница.
На вопрос, злоупотреблял ли Николай алкоголем, собеседница говорит, что выпившим его ни разу не видела: «Но многие говорят, что да, стал часто выпивать. Может, так и есть». Врагов и недоброжелателей у него, кто мог бы совершить расправу над семьей, она не припомнила.
По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по частям «а» и «в» статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Назначены судмедэкспертизы, которые покажут, от чего и в какой срок погибли все четверо в квартире. Также следователи ищут следы третьих лиц, которые могли находиться внутри. Как только соберется этот пазл, будет поставлена точка во всей этой страшной истории.
Что могло побудить к детоубийству?
Мы попросили президента красноярского отделения «Профессиональной психотерапевтической лиги», врача-психотерапевта Николая Рычкова прокомментировать одну из версий, по которой вина лежит на главе семейства. Делает он это очень аккуратно, ведь полная картина преступления неясна.
— Здесь маячит идея патологического аффекта — особого состояния, когда человек, доведенный до временного эмоционального помешательства, отчаяния, не сильно ведает, что творит. В этот момент он может совершать действия, к которым в нормальном состоянии и реальном мире не готов. Например, так говорят про каких-нибудь хрупких клерков-бухгалтеров, которые на фоне мощных переживаний могут, вдруг очутившись в закрытом месте, раскидать двухметровых охранников, всех положить, перемахнуть трехметровый забор и проснуться в соплях, слезах и крови, не понимая, где он. Это ситуация похожая в том смысле, что человек расправился с семьей и собой, — рассуждает собеседник. — В психиатрии это считается кратким помешательством, когда человек не ведает, что творит, на фоне общего психического благополучия.
В измененном сознании, считает психотерапевт, глава семейства мог и не понимать, что наделал. В эпоху пандемии, добавляет он, подобные истории появляются всё чаще:
— Это связано с ковидом, постковидными обстоятельствами, с общей стагнацией и избыточными переживаниями по поводу близких. Людям приходится открывать те потаенные дверки, которые раньше были прикрыты, поскольку они так близко не контактировали и были разделены работой, какими-то хобби. На фоне отсутствия лишнего движения все травмы, психотравмы начинают усиливаться. Это же не единственный случай. Много историй, когда мама что-то делает с детьми, мужчины начинают вести себя крайне агрессивно к своим близким, — заключил Николай Рычков.